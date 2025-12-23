A- A+

Coluna Movimento Econômico Jucepe usa IA para mapear a história empresarial e redimensiona seu papel Com equipe própria, a Jucepe criou o Observatório Empresarial para analisar o comportamento das empresas do Estado ao longo dos seus 175 anos

A Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe) desenvolveu uma ferramenta inédita no Brasil, que é capaz de redimensionar seu papel. Com equipe própria, criou Observatório Empresarial, sistema que utiliza inteligência artificial (IA) para analisar o comportamento empresarial do Estado ao longo dos anos. Historicamente, a Jucepe é uma autarquia de registro empresarial, responsável por arquivar aberturas, alterações e encerramentos de empresas. Mas com a nova tecnologia, a instituição passa a atuar também como agente de análise econômica, capaz de interpretar sua base de dados e apoiar políticas públicas e decisões de negócios.

O sistema foi criado após uma experiência frustrante vivida pelo atual presidente da Jucepe, João Batista. Convidado para uma palestra sobre mineração logo após ter assumido o cargo, ele percebeu que, apesar da vasta base de dados da autarquia, faltava um mecanismo que permitisse transformar essas informações em análises estruturadas.

A partir disso, a Jucepe mobilizou sua equipe de tecnologia para desenvolver internamente a ferramenta. O Observatório utiliza IA para cruzar sua base de dados — que inclui 25 milhões de imagens de registros empresariais — com fontes externas como o SICONF (sistema nacional que monitora repasses de recursos públicos), por exemplo. Isso permite mapear os impactos de políticas públicas e investimentos na dinâmica empresarial de diferentes regiões do Estado ao longo dos seus 175 anos. Não é pouca coisa. Com a solução, é possível entender, por exemplo, como a duplicação de uma rodovia ou a instalação de um hospital afeta o surgimento ou o fechamento de empresas nos arredores.

Apresentado recentemente no encontro da Federação Nacional das Juntas Comerciais, o Observatório Empresarial causou forte impacto e deve se tornar referência nacional. Ainda no primeiro semestre de 2026, o sistema será aberto ao público, permitindo que empresários, pesquisadores, jornalistas e gestores públicos tenham acesso facilitado a análises detalhadas sobre a economia local. A Jucepe passa, assim, a atuar não só como órgão de registro, mas também como ferramenta de inteligência econômica.

Impacto nacional

A presidente da Federação Nacional das Juntas Comerciais, Gregória Benário, convidou o presidente da Jucepe, João Batista, para apresentar o Observatório Empresarial de forma ampliada já no primeiro encontro nacional de 2026. Outras juntas demonstraram interesse em replicar o modelo.

Investimento zero

Desenvolvida por servidores da própria Jucepe e técnicos do sistema público, a solução não exigiu gastos externos. “Usamos apenas inteligência, trabalho e o ativo que já tínhamos em mãos: a base de dados da Junta”, resume João Batista.

Modelo inédito

Ao afirmar que “nenhuma outra junta comercial no Brasil tem algo semelhante”, João Batista reforça que a Jucepe está assumindo um novo papel institucional, mais estratégico e integrado com o desenvolvimento econômico, diferente do modelo tradicional, que é meramente operacional e burocrático.

