Coluna Movimento Econômico Justiça reconhece exclusividade da marca TGI após 23 anos de litígio Caso da TGI reforça que grandes grupos econômicos multinacionais estão sujeitos às regras locais de propriedade industrial e intelectual

Após mais de duas décadas de disputa judicial, a Justiça brasileira confirmou o direito exclusivo da pernambucana TGI Consultoria em Gestão sobre o uso da sigla “TGI” no território nacional. A decisão, que já transitou em julgado, impede definitivamente que a Kantar Ibope Pesquisa de Mídia e Participações utilize a marca no Brasil. O caso atravessou diversas reestruturações societárias da ré e chegou às instâncias superiores em Brasília.

O litígio teve origem há 23 anos, quando a TGI – que já possuía o registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – identificou o uso da sigla pelo antigo Ibope, hoje incorporado ao guarda-chuva do grupo Kantar e BMRB International Limited. O escritório Escobar Advocacia vinha cuidando do caso desde o início.

No mercado publicitário global, a sigla “TGI” é usada para identificar a metodologia Target Group Index, amplamente adotada em estudos de consumo. No entanto, a Justiça brasileira entendeu que a notoriedade internacional não se sobrepõe à anterioridade do registro nacional.

O caso demonstra a importância da pesquisa prévia de viabilidade, do registro correto da marca no INPI e da vigilância constante do seu uso no mercado. Como bem coloca o advogado responsável pelo processo, Gustavo Escobar, não basta uma marca ser conhecida no exterior. No Brasil, vale o sistema registral e o respeito à exclusividade conferida pela lei.

Diante de uma disputa extremamente longa, técnica e complexa, que atravessou diferentes fases, mudanças societárias e reorganizações empresariais, é preciso resiliência para preservar ativos intangíveis e estratégicos como a marca.

Segundo Ricardo Almeida, um dos sócios fundadores da TGI, a longa batalha judicial percorreu todas as instâncias, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), e enfrentou sucessivas manobras protelatórias por parte da defesa da Kantar. Mas a TGI tinha um direito consolidado, pois sua marca estava devidamente registrada no INPI. Para Ricardo Almeida, a vitória deve servir de estímulo para que as empresas cuidem de seus ativos intangíveis.

Logo no início do processo, uma liminar proibiu o uso da sigla TGI por terceiros, mas essa decisão foi reiteradamente descumprida, o que resultou na aplicação de multas durante o processo. Na época, o valor da indenização por danos foi de R$ 30 mil – hoje já supera os R$ 570 mil. Ainda cabe aplicação de multa pelo uso indevido da marca, soma que pode chegar a R$ 5 milhões.

Esse caso da TGI estabelece um precedente relevante para o ambiente de negócios no país. A decisão reforça que grandes grupos econômicos multinacionais estão sujeitos às regras locais de propriedade industrial e intelectual, e que o registro nacional prevalece sobre usos internacionais não averbados no país.

Com o trânsito em julgado, não cabem mais recursos quanto ao mérito da proibição. A partir de agora, a utilização da expressão “TGI” por qualquer empresa para designar serviços de pesquisa no Brasil configura violação de ordem judicial, sujeita a multas diárias e novas reparações, consolidando a proteção do patrimônio da empresa pernambucana.

Comércio exterior

O novo Marco Legal do Comércio Exterior deu um passo decisivo na última quarta-feira (17), com a aprovação do Projeto de Lei 4.423/2024 pelo Plenário do Senado Federal. A proposta, que agora segue para análise da Câmara dos Deputados, moderniza a legislação brasileira do setor, substituindo dispositivos defasados do Decreto-Lei nº 37, de 1966, e alinhando o país às normas e compromissos assumidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Crédito para o Natal

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) lançou a linha AGE Natal para apoiar empreendedores durante o fim de ano. A iniciativa oferece até R$ 3 mil para informais e R$ 5 mil para clientes da casa, com juros de 0,75% ao mês. MEIs podem acessar até R$ 21 mil, com taxa reduzida de 0,60%. A ação busca impulsionar as vendas no Natal, Réveillon e férias, período considerado estratégico para os pequenos negócios.

