A- A+

Sustentabilidade Lançada no Brasil a 1ª bolsa de crédito de carbono, a B4 A expectativa dos fundadores da B4 é movimentar R$ 12 bilhões nos seus primeiros anos de operação com créditos de carbono.

O Brasil já conta com uma bolsa pioneira globalmente para negociar créditos de carbono, a B4. Lançada na quarta-feira (16), em São Paulo (SP), espera movimentar R$ 12 bilhões nos seus primeiros anos de operação.

A B4 será um agente facilitador para as empresas que querem compensar a quantidade de carbono emitida em suas operações, transacionando seus créditos.

Ao Estadão, o fundador da B4, Odair Rodrigues, disse que a B4 não vai ser uma alternativa a B3 (bolsa de valores de São Paulo) “Ela vai listar ativos tokenizados (dispositivo que funciona como uma chave eletrônica) e projetos voltados à sustentabilidade”, afirmou.

Kaue Vinícius, especialista em negociação e atuante na Ásia há 19 anos, e Mozart Fernandes, especialista em marketing, também são sócios da empresa.

De acordo com informações do Estadão, indústrias de países como Estados Unidos, Canadá, Japão, França e Arábia Saudita já demonstraram interesse em comprar e comercializar os créditos da B4, enquanto no Brasil, iFood e Uber, que vendem o crédito dentro dos seus aplicativos, também estão de olho na plataforma.

B4 e blockchain

As operações serão realizadas por meio da tecnologia blockchain, que oferece a segurança do compartilhamento de bens e informações em uma base imutável. Segundo a B4, a ferramenta garante a rastreabilidade da origem dos títulos, evitando o problema de dupla contagem.

“Quando um crédito de carbono é emitido ou negociado mais de uma vez, resulta em usos indevidos de um ativo já debitado. Dessa forma, a credibilidade das empresas que passam por esse processo é minada, ao passo em que ocorre a perda de confiança dos investidores”, explica a B4 em nota.

Leia também no Movimento Econômico:

Parque Dois Irmãos vira o jogo com créditos de carbono, por Patricia Raposo

Veja também

Negócios Camarada Camarão vai investir R$ 300 milhões em 60 novos restaurantes