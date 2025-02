A- A+

Turismo Latam anuncia voo direto de Fortaleza para Lisboa a partir de abril Além do voo para Lisboa, a Latam anunciou a retomada da conexão direta entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou uma nova rota aérea internacional que ligará Fortaleza a Lisboa, em Portugal. O voo será operado pela Latam Airlines Brasil e começará a operar a partir de 7 abril de 2025. A iniciativa faz parte da estratégia do governo estadual para ampliar a conectividade internacional do estado e impulsionar o turismo e os negócios na região. As vendas de passagens aéreas começam nesta semana.

O novo voo terá frequência semanal e será operado por uma aeronave Boeing 787, com capacidade para 300 passageiros. A partida de Fortaleza ocorrerá sempre às segundas-feiras, às 6h15 (horário local), com duração estimada de 7 horas e 30 minutos. O retorno de Lisboa está programado para as 18h30 (horário local) do mesmo dia. A princípio, a rota será operada até 20 de outubro.

A nova rota da Latam marca o retorno de um voo direto do Nordeste para a Europa, operado pela companhia, desde 2009. A negociação para a inclusão de Fortaleza na malha internacional da empresa contou com a participação do Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Turismo do Estado.

Ampliação da malha aérea cearense

Além do voo para Lisboa, a Latam anunciou a retomada da conexão direta entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, além de uma nova rota ligando Guarulhos (SP), Juazeiro do Norte (CE) e Fortaleza (CE). A operação dessas rotas está prevista para começar em junho de 2025, com quatro frequências semanais e planos de expansão para voos diários.

O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, falou sobre o impacto regional da rota para o Cariri. “É uma conectividade fundamental para a população do Cariri e de estados vizinhos, que podem embarcar e ter conectividade tanto atrás do Aeroporto de Guarulhos, que é o maior hub aéreo do Brasil, e o de Fortaleza, que é o maior do Nordeste”, disse.

Os dois voos são importantes incrementos feitos no estado pela LATAM Airlines, que é a maior operadora do Aeroporto Internacional de Fortaleza, com cerca de 200 voos (pousos e decolagens) por semana na localidade. Adicionalmente, opera as rotas Guarulhos-Juazeiro do Norte (10 voos por semana) e Guarulhos-Jericoacoara (10 voos por semana). Durante a operação semanal da rota Fortaleza-Lisboa, a empresa vai operar 2 voos semanais na rota Fortaleza-Miami e um voo semanal na rota Fortaleza-Santiago, inaugurada em 2024.

Latam tem Fortaleza como hub

A ampliação das conexões aéreas no Ceará reforça a estratégia do estado em consolidar Fortaleza como um hub internacional, facilitando a chegada de turistas estrangeiros e o acesso dos cearenses a novos mercados internacionais.

“A Latam tem a consciência da importância da aviação brasileira no turismo, principalmente em Fortaleza, que é uma parceria que a gente vem fazendo no Ceará. A gente está atento sempre a todas as oportunidades. Juazeiro do Norte foi uma delas. Abriu-se essa oportunidade, e o diálogo com a Secretaria do Turismo possibilitou entregar essa nova, possibilitando o desenvolvimento da economia local e do turismo”, enfatizou o Head de Assuntos Públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo.

Novas rotas internacionais via Fortaleza

O Aeroporto Internacional de Fortaleza tem se consolidado como um dos principais pontos de conexão aérea do Nordeste. Em 2023, o terminal registrou mais de 6,5 milhões de passageiros, representando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Com a inclusão do novo voo para Lisboa, o Ceará fortalece sua posição no cenário da aviação internacional, tornando-se um ponto estratégico para conexões entre o Brasil e a Europa.

A movimentação aérea internacional no estado também tem impacto econômico relevante. Segundo a Secretaria do Turismo do Ceará, turistas estrangeiros gastam, em média, US$ 110 por dia no estado, com permanência média de sete dias. O aumento da malha aérea pode gerar novos investimentos no setor hoteleiro e de serviços.

O Governo do Ceará segue em negociação com outras companhias aéreas para ampliar ainda mais a oferta de voos internacionais, fortalecendo a posição do estado como destino turístico e hub logístico. Em janeiro, a Secretaria do Turismo do Ceará já havia anunciado o início de uma rota internacional ligando Fortaleza à cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa, na América do Sul.

