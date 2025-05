A- A+

ECONOMIA Liminar trava acordo bilionário do Grupo João Santos O caso está no aguardo de julgamento definitivo pelo STJ

Uma decisão liminar do ministro Mauro Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu a venda de ativos no processo de recuperação judicial do Grupo João Santos, dono da Cimento Nassau, colocando em risco um acordo tributário de R$ 3,4 bilhões firmado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). A transação foi estruturada para regularizar o passivo fiscal do espólio do empresário João Alves de Melo Santos, fundador do grupo, com base na alienação dos bens da companhia.

A medida atende a pedido de parte dos herdeiros, que contestam a legitimidade da atual gestão do espólio e alegam irregularidades na condução do processo. A PGFN afirma que, sem a liberação para a venda dos ativos, o acordo tributário pode ser inviabilizado, prejudicando o ressarcimento de créditos à União. A disputa familiar envolve acusações de conflito de interesses e uso indevido de poderes de representação no processo judicial.

A defesa da atual administração do espólio tenta reverter a liminar, argumentando que a decisão compromete o plano de reestruturação da empresa e o interesse público. O caso está no aguardo de julgamento definitivo pelo STJ.

Deloitte em expansão

A Deloitte dobrou sua estrutura no Porto Digital, onde conta agora com cerca de 600 profissionais. A expansão da área, com inauguração prevista para o próximo dia 21, consolida o segundo Centro de Tecnologia da empresa no país e reforça o papel estratégico da capital pernambucana nas operações nacionais da consultoria, com foco em soluções digitais, integração de sistemas e gestão de dados. A companhia está presente no Recife desde 1911.

Lançamento em São Paulo

A biografia do empresário Paulo Magnus, fundador da MV, será lançada no dia 20 de maio, na Feira Hospitalar 2025, em São Paulo. Escrita pela jornalista Silvia Bessa, A distância do sonho conta a trajetória do gaúcho que se tornou referência em tecnologia para saúde na América Latina.

Etanol em foco

O papel estratégico do etanol brasileiro na transição energética global será destaque no 18º CITI ISO DATAGRO NY Sugar & Ethanol Conference, no dia 14 de maio, em Nova York. O evento é promovido pela consultoria DATAGRO em parceria com o Citi e a International Sugar Organization.

Prazo para o agro

Os mais de 240 mil produtores rurais de Pernambuco têm até 31 de maio para atualizar seus cadastros na Adagro. A atualização é obrigatória e o não cumprimento bloqueia a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA). O procedimento pode ser feito presencialmente ou pelo site siapec3.adagro.pe.gov.br.

Nova liderança no IPERID

O Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID), sediado no Recife, tem novo comando. Gilberto Freyre Neto assume a presidência, substituindo Thales Castro, com Gustavo Escobar como vice. O instituto é um dos principais think tanks do Nordeste em política internacional.

Clima organizacional em alta

A Rio Ave conquistou o selo Great Place to Work (GPTW), após 56 anos de trajetória. É a primeira vez que a empresa se submete à certificação, que avalia a percepção dos colaboradores. A conquista reconhece o trabalho de gestão de pessoas e a cultura interna construída pela empresa.

Mercado imobiliário se movimenta

A 3ª edição do Salão Imobiliário Hub Nogueira acontece entre 16 de maio e 1º de junho no Shopping Recife. Construtoras como Moura Dubeux, MRV, Exata, VL, Due e Direcional estarão presentes com ofertas e condições especiais para quem busca imóvel na capital.

Vendas aquecidas no varejo

Pesquisa da Rcell aponta que 82% dos lojistas projetam aumento nas vendas para o Dia das Mães. A Fecomércio-PE estima crescimento de até 24,9% nos shoppings e um ticket médio de R$ 196. Programações especiais reforçam o apelo da data em centros comerciais da RMR.

Grupo JCPM comemora 90 anos

Na próxima segunda-feira (12), o empresário João Carlos Paes Mendonça celebra os 90 anos do Grupo JCPM em cerimônia no Teatro RioMar. Fundado em 1935, o grupo é hoje um dos maiores do país nos setores de shopping centers, comunicação e mercado imobiliário. O evento será exclusivo para convidados.

