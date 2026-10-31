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Coluna Movimento Econômico Lula, o mercado e a escolha decisiva para a Fazenda É num ambiente de desconfiança que a escolha do próximo ministro da Fazenda ganha importância estratégica

A semana de 26 a 30 de outubro de 2026 ficará marcada pela forte reação do mercado financeiro à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Os investidores haviam antecipado um cenário de maior austeridade fiscal, valorização da Bolsa, fortalecimento do real e queda dos juros futuros. Com o resultado das urnas, precisaram rever rapidamente suas posições. A correção foi intensa e atingiu ações, câmbio e títulos públicos.

Há duas dimensões nessa turbulência. A primeira é técnica: parte dos preços dos ativos estava apoiada em uma expectativa eleitoral que não se confirmou. A segunda é estrutural: a desconfiança quanto à capacidade do governo de controlar as despesas, estabilizar a dívida pública e criar condições para uma redução sustentável dos juros.

Depois do choque de segunda-feira (26), o mercado financeiro apresentou sinais de acomodação, especialmente no câmbio e nos juros futuros, que devolveram parte das altas registradas no primeiro pregão após a eleição.

O arrefecimento da volatilidade mostrou que parte da turbulência estava associada à revisão das apostas eleitorais. A persistência das perdas na Bolsa, porém, evidenciou que as preocupações com a política fiscal e a condução econômica do novo mandato permaneciam.

A Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Senado Federal, projeta que a dívida bruta, atualmente em R$ 11,1 trilhões, equivalentes a 82,9% do Produto Interno Bruto (PIB), poderá alcançar 86,4% do PIB em 2027. A manutenção dos juros elevados encarece o financiamento da dívida, pressiona o orçamento e restringe os recursos disponíveis para investimentos.

Esse cenário exige que o presidente Lula enfrente despesas historicamente protegidas, como os supersalários pagos a 67,3 mil servidores, que representaram uma conta de R$ 24,3 bilhões em 2025, principalmente nas carreiras jurídicas.

A agenda de ajuste precisa alcançar também o crescimento das despesas obrigatórias, as distorções na Previdência, inclusive no sistema de proteção social dos militares, e as renúncias fiscais que não apresentam retorno econômico ou social compatível com seu custo.

Outro ponto sensível são as emendas parlamentares. O volume de recursos destinado pelo Congresso exige maior transparência, avaliação de resultados e compatibilidade com o planejamento orçamentário.

São medidas que dependem não apenas da vontade do presidente, mas também de negociações com o Congresso e de decisões que envolvem outros Poderes.

Quem vai comandar a Fazenda?

É nesse ambiente de desconfiança que a escolha do próximo ministro da Fazenda ganha importância estratégica. Entre os nomes cotados estão o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles.

Alckmin reúne experiência administrativa, conhecimento do setor produtivo e trânsito político entre empresários, partidos de centro e segmentos da direita. Sua trajetória como governador de São Paulo, onde conduziu políticas de controle de gastos e gestão fiscal, constitui um ativo importante.

Rafael Fonteles foi secretário da Fazenda do Piauí antes de assumir o governo estadual. Combina experiência técnica na administração das finanças públicas com proximidade política com Lula. Sua gestão no estado tem sido bem avaliada. Embora integre o PT, é visto por parte do mercado como um nome moderado, o que ajuda a explicar sua receptividade entre investidores.

A questão central, porém, vai além do nome escolhido: o próximo ministro terá autonomia para conduzir a política fiscal? Ou enfrentará dificuldades semelhantes às de Fernando Haddad, que, em diferentes momentos de sua passagem pela Fazenda, viu propostas de ajuste serem enfraquecidas por resistências políticas, principalmente dentro do próprio governo?

A nomeação de um ministro com boa interlocução com o mercado pode ajudar a reduzir as tensões. Mas dificilmente sustentará uma recuperação dos ativos se não vier acompanhada de compromissos fiscais concretos e do respaldo do presidente.

A turbulência provocada pela eleição pode ser passageira. A desconfiança em relação às contas públicas, não. É essa a diferença que Lula precisará considerar ao escolher quem comandará a Fazenda.

Canopus chega a Pernambuco

Com 50 anos de atuação e origem no Maranhão, a construtora Canopus prepara sua entrada no mercado pernambucano. A empresa já adquiriu terrenos e tem um empreendimento de 700 unidades habitacionais em fase de aprovação, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027.

OFG celebra 33 anos

Fundado em Portugal, o Oporto Forte Group celebra 33 anos com dois eventos no Recife. No dia 3 de novembro, às 16h, promove uma palestra sobre saúde mental e NR-1, no Hub Plural Espinheiro, com ingresso social. Já no dia 5, às 17h, realiza o encontro gratuito “Novas Rotas de Negócios”, no Hub Plural Recife Antigo. O CEO Sérgio Castro e a consultora Ana Pinho abordarão oportunidades de internacionalização, investimentos e financiamento na Europa, na África e no Oriente Médio.

Conexões em pauta

O Amcham Avança 2026 discutirá a aproximação entre empresas e o ecossistema de inovação durante o Rec’n’Play. Entre os participantes está Ariston Carvalho, gerente executivo do SiDi no Recife. O encontro acontece em 12 de novembro, das 10h às 12h30, no auditório N.E.R.D., no Porto Digital.

Petnor 2026

A Petnor 2026 amplia sua programação para incluir saúde única, medicina veterinária de grandes animais e zootecnia, além do mercado pet. Com assinatura da Agência PE, a feira acontece de 8 a 10 de novembro, das 13h às 21h, no Recife Expo Center.

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