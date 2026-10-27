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Coluna Movimento Econômico

Lula precisa sinalizar ajuste fiscal ainda em 2026, avaliam economistas

Analistas defendem que Lula sinalize mudanças ainda em 2026 para conter a alta do dólar, a pressão sobre os juros e a perda de confiança dos investidores

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Lula: sob pressão do mercadoLula: sob pressão do mercado - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Mercado pressiona Lula por ajuste fiscal e definição da equipe econômica após reeleição

Analistas defendem que o presidente sinalize mudanças ainda em 2026 para conter a alta do dólar, a pressão sobre os juros e a perda de confiança dos investidores.

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocou o presidente sob pressão econômica antes mesmo do início de seu novo mandato. A forte queda da Bolsa, que chegou a superar 17% nesta segunda-feira (26), acompanhada da disparada do dólar para mais de R$ 5,50 e da elevação dos juros futuros, antecipou a cobrança do mercado financeiro por medidas concretas de ajuste fiscal. Analistas ouvidos pelo Movimento Econômico avaliam que Lula precisará sinalizar, ainda em 2026, como pretende enfrentar o crescimento da dívida pública e quem conduzirá a política econômica a partir de janeiro de 2027.

A reação refletiu, em parte, a frustração dos investidores que apostavam na vitória de Flávio Bolsonaro (PL). Após o primeiro turno, a Bolsa havia acumulado ganhos, enquanto o real se valorizava diante da expectativa de uma política de maior contenção dos gastos públicos. A reversão desse cenário provocou uma rápida reorganização das posições financeiras. A intensidade das perdas levou a B3 a suspender as negociações por 30 minutos, acionando o mecanismo conhecido como circuit breaker.

Para o economista e consultor financeiro Daniel Lins, a queda da Bolsa reflete tanto a reversão das expectativas de vitória de Flávio Bolsonaro quanto a preocupação com a deterioração das contas públicas e a perspectiva de juros elevados, que afetam especialmente varejistas e bancos. Ele considera, porém, que houve exagero na reação inicial, com desvalorizações acentuadas de empresas como B3, Magazine Luiza e Bradesco, sem mudanças equivalentes em suas operações. Na avaliação de Lins, o mercado poderá encontrar um novo equilíbrio nas próximas semanas, especialmente se o governo sinalizar maior previsibilidade na condução da política econômica.

A avaliação converge com a do BTG Pactual. Em relatório divulgado nesta segunda-feira, o banco projeta, em um cenário de maior deterioração das expectativas, uma queda do Ibovespa para cerca de 170 mil pontos e uma desvalorização de 10% a 15% do real. Os analistas consideram que a indicação de uma equipe econômica com credibilidade, acompanhada de medidas concretas para estabilizar a dívida pública, será decisiva para evitar que os juros de longo prazo permaneçam elevados.

O economista Luiz Fernando Araújo, da Finacap, considera que a magnitude da reação está relacionada à surpresa eleitoral, mas destaca que o principal temor dos investidores é o agravamento do desequilíbrio fiscal. Ele chama a atenção para o risco de dominância fiscal, situação em que o crescimento da dívida e a perda de confiança na capacidade de financiamento do governo dificultam o controle da inflação, mesmo com juros elevados.

Araújo acredita que Lula deverá procurar estabelecer canais de diálogo com o mercado financeiro para reduzir as pressões sobre o câmbio e os juros, além de sinalizar mudanças na condução da política econômica. Ele cita como exemplo a nomeação de Joaquim Levy, conhecido por sua postura austera na gestão fiscal, para o Ministério da Fazenda após a reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, numa tentativa de demonstrar compromisso com o ajuste das contas públicas.

O economista ressalva, contudo, que Lula nem sempre atende às expectativas dos investidores. Após a eleição de 2022, quando parte do mercado defendia um nome como Henrique Meirelles para a Fazenda, o presidente optou por Fernando Haddad. A decisão demonstrou que a composição da equipe econômica também responde às prioridades políticas do governo, e não apenas às preferências do setor financeiro.

Para Guilherme Fiore, a reação negativa do mercado financeiro reflete, principalmente, o aumento da percepção de risco fiscal diante das incertezas sobre a trajetória das contas públicas. A alta dos juros futuros indica que os investidores passaram a exigir maior remuneração pelo risco, enquanto a saída de capital estrangeiro pressionou a Bolsa e contribuiu para a valorização do dólar. O economista avalia que ainda há espaço para uma correção do Ibovespa, que poderá recuar para a faixa entre 165 mil e 168 mil pontos. Segundo ele, o mercado busca entender como Lula pretende conciliar as promessas assumidas durante a campanha com a necessidade de controlar os gastos públicos.

Fiore considera que o governo precisará apresentar medidas concretas para conter o crescimento das despesas e assegurar a sustentabilidade da dívida pública. Mais do que declarações de intenção, os investidores esperam sinais consistentes de responsabilidade fiscal e previsibilidade na condução da política econômica. Na avaliação do economista, a capacidade de transformar esses compromissos em ações efetivas será determinante para recuperar a confiança dos investidores, atrair capital estrangeiro e reduzir as pressões sobre o câmbio e a Bolsa.

O desafio, agora, será conciliar a cobrança por disciplina fiscal com os compromissos assumidos durante a campanha. Lula precisará apresentar uma trajetória sustentável para a dívida pública, que supera 82% do PIB. Uma estratégia fiscal consistente exigirá explicar como essas prioridades serão financiadas, quais despesas poderão ser revistas e quais medidas dependerão de negociação com o Congresso.

APES lança feira própria

A Associação Pernambucana de Supermercados (APES) lança nesta terça-feira (27), às 17h30, na Arcádia Domingos Ferreira, a SuperAPES, feira de negócios cuja primeira edição será realizada de 20 a 22 de julho de 2027, no Recife Expo Center. Com foco em negócios B2B, o evento reunirá supermercadistas, fornecedores e indústrias.

Reforma Tributária

Caruaru recebe, nesta quarta-feira (28), às 9h, no Centro de Convenções do Senac, uma edição do projeto Reforma Tributária pelo Brasil. O encontro discutirá os impactos do IBS e da CBS sobre os setores agropecuário e têxtil, com palestras dos contadores Deborah Barros e Alexandre Albuquerque. A iniciativa é realizada por FENACON, CFC, CRCPE e SESCAP/PE, com correalização da ACCAPE e da ASCONT. As inscrições podem ser feitas pelo site reformatributaria.unifenacon.org.br.

CASACOR Pernambuco 2026

A CASACOR Pernambuco 2026 abre sua edição nesta terça-feira (27), com uma festa para convidados. A visitação do público começa na quinta-feira (29). A Executiva Comunicação é, mais uma vez, responsável pela divulgação de marcas e escritórios de arquitetura presentes na mostra. Entre os destaques está a arquiteta Marylia Nogueira, que assina o ambiente Lambarice Lounge & Bar.

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