MOVIMENTO ECONÔMICO Mercado gamer em expansão impulsiona negócios de estúdios de Pernambuco Salto do mercado gamer impulsiona faturamento do setor em até 50% no Porto Digital

O mercado gamer pode ter diminuído o ritmo de expansão com a volta das atividades presenciais no pós-pandemia, porém nunca mais foi o mesmo depois da pandemia e continua em crescimento. Um cenário que anima as indústrias de Pernambuco que atuam no setor, como a Manifesto Games. Embarcado no Porto Digital ecossistema de inovação e tecnologia localizado no Recife o estúdio vem incrementando o faturamento entre 30% e 50% ao ano desde 2021, com previsão de repetir a performance em 2023.

Esse salto acontece num panorama extremamente promissor desse mercado, que movimentou R$ 175 bilhões em 2022 em todo o mundo e tem expectativa de atingir R$ 200 bilhões em 2023.

O setor segue como um dos que têm melhor desempenho na economia criativa, apesar da retração, registrada em 2022, de 4% no número de jogadores e de 20% no tempo que as pessoas jogam. Essa acomodação é global, também acontece no Brasil e reflete, entre outros fatores, o fim das restrições da Covid-19, mas está longe de representar um game over para essa indústria.

Mercado gamer cresceu 152% no Brasil em 2022

Dados da Yandex Games apontam o Brasil como o maior mercado do setor na América Latina, tanto em número de jogadores quanto em receita, com 88,4 milhões de jogadores, gerando mais de US$ 1 bilhão em 2021. A tendência, segundo o estudo, é de seguir crescendo para mais de 116 milhões de pessoas até 2026.

No país, mesmo com uma queda discreta no número de jogadores em 2022 com relação ao período mais restritivo da pandemia, as vendas cresceram 152% em 2022, o que demonstra que os clientes estão comprando muito mais jogos.

Mercado gamer: Detetives do Prédio Azul é um dos maiores sucessos da Manifesto/Foto: Manifesto Games (Divulgação)

Mercado gamer: jogos infantis é o nicho da pernambucana Manifesto

Criada em 2005 e focada no nicho de jogos casuais para o público infantil, a Manifesto Games lançou, ao longo desses 18 anos, 100 jogos para diferentes plataformas como Disney, Sea World, Ubisoft e Bandai Namco. Esses games, em 15 idiomas, atingiram recentemente a marca de 50 milhões de usuários em todo o mundo.

O CEO Vicente Vieira avalia que o salto da empresa reflete a aceleração por que o setor passou, num momento de mudanças comportamentais e de hábitos de consumo, que vieram para ficar.

"A indústria de games cresceu a uma taxa próxima de 11% ao ano entre 2012 e 2021 saltando de US$ 70,6 bilhões para US$ 180 bilhões de dólares em faturamento total. É uma indústria gigante que já avançava a passos largos antes da Covid-19, mas cuja velocidade de expansão aumentou na pandemia. O avanço no consumo de jogos digitais chegou a impactar o faturamento do segmento em 23%, em 2020", analisa.

Mercado gamer: Apple ameaça crescimento da indústria

Vicente Vieira avalia que a acomodação registrada nos últimos dois anos, após o fim das restrições de interações presenciais, já era esperada e que esse fator específico não compromete o ciclo virtuoso do setor. "O que nos preocupa de fato é a mudança na política de privacidade da Apple, que vem afetando o volume e a qualidade de downloads de jogos para celular", critica.

"Nesse panorama, os jogos para console e PC devem crescer esse ano 7,4% e 1,6% respectivamente, e são os responsáveis por puxar o desempenho do setor. Isso evidencia que a indústria precisa encontrar formas de incrementar o segmento de jogos móveis se quiser retomar o patamar de crescimento de 2 dígitos ao ano", ressalta.

Mercado gamer oferece oportunidades para diversos nichos

Outro estúdio embarcado no Porto Digital e que vem se beneficiando da boa fase do mercado gamer é a Mental Lab. Fundada em 2014, a empresa atua num nicho bem específico: o de criação de jogos autorais para mobile, console e PC, voltados para o aperfeiçoamento da inteligência natural.

"Classificamos nossos jogos com base nas habilidades trabalhadas e nível de dificuldade. Isso permite expandir a capacidade de memorização e o raciocínio lógico de maneira simples, divertindo e educando ao mesmo tempo, por meio de exercícios envolventes e aventuras com mistérios a serem desvendados", explica o CEO Hugo Pereira.

Ele acrescenta que os todos os produtos do portfólio "podem ser utilizados como ferramentas educacionais com excelentes resultados e também como uma ferramenta terapêutica nos casos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade". Os jogos de maior sucesso do estúdio são o Quaddro 2 e Dots Sync.

Renan Silva é um dos principais influencers do mercado gamer em Pernambuco/Foto: Renan Silva (Acervo pessoal)

Mercado gamer em expansão impacta marketing de influência em Pernambuco

O pernambucano Renan Silva, 30, é um dos principais influencers do nicho de games no estado. Dono do canal Criação de Jogos, com 15 mil seguidores no YouTube, o influenciador aborda o passo a passo de como produzir um game, de forma simples e acessível para iniciantes na área. A conta, que tinha apenas 1,8 mil inscritos há três anos, cresceu 88% de 2020 a 2023, refletindo o bom momento do mercado gamer.

Pernambuco é destaque no mercado gamer com produção de assets

Para Renan Silva, as empresas da indústria gamer em Pernambuco se destacam principalmente na produção de assets - artes ou códigos que grandes estúdios compram de outras empresas para usar em seus jogos.

"O estado tem histórico neste seguimento. Diorama, Kokku e PUGA são exemplos de empresas de Pernambuco que trabalham na área de asset e estão consolidadas. A Kokku tem participação até em títulos grandes, como os jogos da série Horizon, Call of Duty e Sniper", destaca.

"Outra marca dos estúdios locais é a excelência em jogos de estilos diferentes. A Mental Lab faz jogos para estimular o raciocínio, como Dots Sync e Castle of Awa. Já a Manifesto produz de jogos de corridas a gerenciamento de fazendinhas", ressalta.

Sobre a receita de sucesso para esse mercado altamente concorrido, Renan ressalta que as oportunidades de negócios estão ligadas diretamente à atenção dos estúdios. "Sua marca precisa estar nos eventos do setor para mostrar o portfólio. Também é importante estar atendo aos editais das organizações que incentivam o desenvolvimento da indústria gamer por meio de palestras, cursos ou investimento. Tudo isso é vitrine", detalha.

Em relação ao marketing de vendas, o influenciador ressalta que divulgar um game não é fácil, muito menos barato. Em alguns produtos, o budget do lançamento tem um valor que pode chegar ao dobro de toda a verba investida no desenvolvimento do jogo. "Esse investimento é alto, porém vital para o negócio", frisa.

"Alguns pontos são estratégicos para que uma campanha dê certo. A empresa tem de estar muito atenta ao seu público, à comunidade gamer, conhecer muito o comportamento dos seus usuários. Utilizar da forma correta as ferramentas de impulsionamento nas mídias digitais também conta pontos. Outro item fundamental desse combo é usar o marketing de influência para divulgar o seu produto, por meio de influenciadores que são relevantes para o seu cliente e geram resultado", aponta.

