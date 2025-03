A- A+

Coluna Movimento Econômico Movimento Invasão Zero pede atuação do Estado contra invasões rurais Movimento protocolou ofícios junto aos poderes constituído em Pernambuco pedindo atenção com as invasões de terra

Temendo novas ocupações de terra durante o Abril Vermelho, o Movimento Invasão Zero (IZ) protocolou, nesta semana, ofícios junto ao Governo de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Procuradoria-Geral de Justiça, Assembleia Legislativa (Alepe) e à Superintendência da Polícia Federal, solicitando ações preventivas para evitar invasões e garantir a paz no campo.

O movimento alerta para o aumento das ameaças em diferentes regiões do país e defende uma atuação rápida para coibir ocupações ilegais. Segundo o presidente do IZ, José Antônio Mello, as invasões estão sob controle em Pernambuco desde o ano passado, o que ele atribui à atuação imediata do movimento diante das tentativas.

Apontado por críticos como uma milícia rural, o Invasão Zero tenta se afastar dessa imagem. Mello afirma que o protocolo dos ofícios é uma forma de reforçar a legalidade da atuação do grupo e solicitar que o Estado cumpra seu papel. Para ele, se a ação policial ocorrer em até 24 horas após a ocupação, não há necessidade de judicialização. Por isso, o movimento pediu ao Judiciário agilidade na análise de interditos proibitórios e ao governo estadual o acionamento imediato da Polícia Militar (PM). Desde o governo de Eduardo Campos, a atuação da PM depende de deliberação da Comissão Agrária do TJPE.

O IZ defende que a presença da Polícia Militar é fundamental para evitar a escalada da violência no campo, cenário que já foi registrado em confrontos recentes com ambos os lados armados. Entre as maiores preocupações do movimento está a atuação da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), grupo oriundo da região Norte do país, que, segundo Mello, teria vínculos com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Ele diferencia a LCP do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), classificando o primeiro como "muito mais violento".

Atualmente, o Invasão Zero conta com 170 associados em Pernambuco e afirma que sua atuação tem sido decisiva para conter ocupações. Mello contabiliza apenas três invasões no estado em 2024. No entanto, durante o Abril Vermelho do ano passado, o MST promoveu 13 ocupações em Pernambuco, incluindo terras da Farm Fruit, em Santa Maria da Boa Vista; do DNOCS, em Serra Talhada; e da Embrapa, em Petrolina.

A Alepe se manifestou sobre o tema, afirmando que “está atenta à articulação do Movimento Invasão Zero em Pernambuco e se coloca à disposição para analisar e debater medidas que contribuam para a segurança no campo”. Os demais órgãos citados não responderam até o fechamento desta edição.

Escola de Sargentos

Um grupo de empresários pernambucanos se reuniu com o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, na última quinta-feira (21), em Brasília, para discutir o atraso na instalação da Escola de Sargentos. O sentimento entre os presentes é de que o projeto deixou de ser prioridade para o governo federal.

LIDE recebe Ratinho Jr.

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) será o convidado do LIDE Pernambuco no almoço-debate desta quarta-feira (26), às 12h, no Empresarial MV. Na ocasião, o governador apresentará políticas públicas que têm impulsionado o crescimento do Paraná, com índices comparados aos da economia chinesa.

TJPE e IPERID firmam parceria

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e o Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia (IPERID) assinam nesta segunda-feira (24) um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de fortalecer parcerias institucionais e ampliar a atuação conjunta em temas estratégicos.

Turismo rural em Jaboatão

O município de Jaboatão dos Guararapes lançará no próximo dia 26 de março o Roteiro Turístico Rural – Jaboatão Rural, iniciativa que visa valorizar o destino e movimentar a economia local. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, Roberto de Abreu e Lima, a cidade será a única da Região Metropolitana do Recife com um projeto desse tipo.

Danchamb Brasil

A Câmara de Comércio Dinamarquês-Brasileira (Danchamb Brasil) realiza nesta segunda-feira (24) o seminário Águas do Futuro, com a presença do cônsul-geral da Dinamarca, Jens Olesen, e da embaixadora Eva Bisgaard Pedersen, além de autoridades e empresários locais. O evento será no auditório da Torre 5 do RioMar Trade Center, a partir das 14h.

