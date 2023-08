A- A+

Coluna Mulheres inovam no agronegócio Pouco tem se falando sobre a presença de mulheres no setor

Neste 26 de agosto, quando se comemora o Dia da Igualdade Feminina, é oportuno falar da presença da mulher no agronegócio brasileiro. Este é um setor que tem atraído muita atenção e o olhar sobre a presença feminina passou a ser é um dos pontos de interesse da PwC, auditoria presente em 152 países, que vem atuando no Brasil há mais de 100 anos. O AgTech Garage, o seu hub de inovação para o agronegócio, está lançando a segunda edição da pesquisa #MulheresQueInovamOAgro.

Responsável por 33% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o agro transparece ser predominantemente masculino. Pouco tem se falando sobre a presença de mulheres no setor e mais especificamente, o quanto elas estão contribuindo para a sua inovação.

Mas o AgTech Garage vem mapeando como se dá essa presença feminina e começa a traçar o perfil das profissionais, apontando quais são suas trajetórias e os seus desafios.

Dalana de Matos, estrategista de inovação no AgTech Garage, disse que uma das grandes dificuldades de fazer o mapeamento é que muitas mulheres no país ainda não se enxergam como parte do processo de inovação do agro.

Mas, a primeira pesquisa, que ouviu 181 mulheres, revelou que, destas, 59% trabalham com inovação dentro da porteira, 52% antes da porteira e 34,3% depois da porteira. Trata-se de um raio-X inédito sobre a presença feminina no universo da inovação no agronegócio brasileiro.

As mulheres da inovação no agro têm alto nível de escolaridade (39,4% com pós-graduação), foco em inovação “dentro da porteira” (59%) e apontam o machismo como desafio (53%).

A pesquisa traz uma revelação interessante: as mulheres ocupam posições predominantemente de liderança: 28,7% são gestoras em grandes empresas; 11% co-fundadoras de startups; 9,4% coordenadoras e outras 9,4% analistas. As produtoras rurais representam 12,2% da amostra; as pesquisadoras, 7,7%; e as estagiárias — protagonizando um movimento crescente de mulheres trabalhando com inovação no agro — somam 6,1% do total.

Podem e - devem - participar da pesquisa da AgTech as mulheres que atuam em qualquer elo da cadeia do agronegócio, que inclui as grandes corporações, centros de pesquisa, startups, propriedades rurais ou pequenas e médias empresas que de alguma forma estão inseridas no ecossistema do agronegócio. O acesso à pesquisa pode ser pelo site: https://conteudo.agtechgarage.com/.

NOTAS

Pagamentos

O estudo The Global Payments Report 2023, encomendado pela Worldpay, empresa líder global em soluções de pagamento, revela que os pagamentos como dinheiro em espécie, ainda são essenciais para muitos brasileiros, representando 26% das transações realizadas. A pesquisa também destaca que na América Latina, o e-commerce tem projeção de crescimento de até 16-17% anualmente, até 2026.

Robô

No 6º Congresso Pernambucano de Municípios, que começa no próximo dia 28, no Recife, as empresas THOTEM e a RHesultado apresentarão soluções tecnológicas para o ensino básico, como amplificadores de voz para professores e o robô humanoide NAO, que já foi adquirido, por exemplo, pela Prefeitura do Recife para aulas de robótica nas escolas.



