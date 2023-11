Na busca por governança, empresas investem alto em Conselhos

A- A+

O levantamento “A Governança Corporativa nas Empresas Familiares Brasileiras” atualiza o cenário da estrutura e das práticas de governança adotadas por essas organizações no país.

Realizado pelo ACI Institute com o Board Leadership Center Brasil da KPMG, no segundo semestre de 2022, o levantamento foi divulgado na semana passada, no Fórum da Amcham Recife, e ouviu 100 empresas, em 15 estados, revelando que 63% delas têm Conselho de Família ou equivalente constituído.

O dado é relevante porque essa porcentagem é significativamente maior do que na pesquisa global conduzida pela KPMG, na qual apenas 24% dos respondentes afirmaram deliberar suas decisões familiares no negócio por meio de um Conselho de Família.

Mais um dado importante: entre as empresas que compõem esta pesquisa, 71% têm um acordo de acionistas formalizado e quase dois terços (64%) contam com um Conselho de Administração. Outras 17% têm Conselho Consultivo.

Entre aquelas com um Conselho de Administração, quase todas (98%) têm ao menos um membro da família nesse conselho e 85% conta com conselheiro (s) independente (s).

Remuneração

Das empresas familiares que têm um Conselho de Administração, a maioria paga, em média, até R$ 99 mil por membro do conselho, anualmente. Apenas 3% informaram que a média de remuneração anual dos membros do Conselho de Administração fica acima de R$ 1 milhão.

Comparativamente, quase um terço (32%) das empresas que participaram desta pesquisa pagam, em média, entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões por membro da diretoria, por ano. Em 33%, a remuneração anual média individual fica entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão.

Do universo entrevistado, 45% são de empresas que possuem um faturamento superior a R$ 1 bilhão.

Suape

O Porto de Suape subiu para a terceira posição no Índice de Desempenho Ambiental (IDA), ranking criado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para medir entre os 31 portos público do país o grau de atendimento às conformidades ambientais de cada atracadouro. O Porto de Itaqui (MA) está na primeira posição, e o Porto de Itajaí (SC), na segunda.

Salários

O Guia Salarial da Robert Half 2024 aponta que 88% das empresas planejam reajustar salários no ano que vem: 38% indicam reajustes de acordo com a performance dos colaboradores; 33% seguirão a convenção coletiva; e 17% devem promover adequações em linha com a inflação. Para Fernando Mantovani, diretor-geral para América do Sul, 2023 contrariou a lógica e, mesmo em meio a um cenário incerto, o mercado de trabalho brasileiro demonstrou resiliência, o que repercutirá em 2024.

Afroempreendedores

No sábado (02/12), acontece a 2ª edição da “Ojá Afro Sesc”. Com 40 expositores, a feira conta com grande número de afroempreendedores periféricos da cidade. Em sua maioria, eles comercializarão produtos feitos à mão e de forma artesanal. À venda, artigos de moda e vestuário, acessórios, artes visuais, peças de decoração e gastronomia típica. O acesso é gratuito. Local: Sesc Cais de Santa Rita, no Bairro de São José, das 15h às 20h.

