Coluna Movimento Econômico NE: novas linhas de transmissão e Marco Legal para H2V RN avança com regulação do H2V enquanto Sergipe negocia com Green Energy Park

O último leilão de linhas de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no dia 28 de março, ajudará a mitigar problemas no mercado de geração de energia regional, onde alguns projetos estão travados por falta de opção no escoamento da produção. O certame garantiu investimentos de R$ 15,8 bilhões nos próximos seis anos para a implantação no Nordeste de 10 lotes, dos 15 vitoriosos.

Este é um novo momento para a região, que passou a concentrar a expansão da geração no Brasil, desbancando Sul e Sudeste. Essa mudança de eixo tem levado à Aneel a promover grandes leilões nos últimos tempos para melhorar a infraestrutura regional. As linhas vão passar por oito estados nordestinos - exceto por Sergipe.

Hidrogênio Verde no RN

À expansão da geração eólica e solar, somam-se os projetos de Hidrogênio Verde (H2V) que surgem por todos os lados na região. Mas o mercado precisa de regulação. E o estado do Rio Grande do Norte pode sair na frente, no país, com o primeiro marco legal para o setor do hidrogênio verde. Na última terça-feira começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado o Projeto de Lei nº 499/2023, de iniciativa do governo potiguar, que trata do tema.

O governo de Fátima Bezerra entende que é importante que o RN tenha uma lei que dê segurança jurídica e crie um bom ambiente de negócios, ajudando a atrair investimentos, porque a projeção é que até 2027 o mundo tenha um aquecimento mínimo na economia de quase R$ 3 trilhões com essa nova energia.

Já em Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, na véspera da Sexta da Paixão, recebeu executivos da croata Green Energy Park (GEP). A empresa traz o conceito de parques de hidrogênio para oferecer o produto a custo mais baixo.

A conversa girou em torno da oportunidade de investimento no estado, que já forte em gás. Recentemente, a GEP oficializou, junto ao governo do Piauí, seu interesse em investir num projeto de geração da H2V na Zona de Processamento de Exportação de Parnaíba. O escoamento tem previsão de acontecer pelo porto de Luís Correia.

Usando água do Rio Parnaíba, a GEP prevê produzir 10 GW (gigawatts) equivalente de hidrogênio e amônia verdes. O destino da produção será a Croácia. A partir de lá, seguirá para o sudeste da Europa.

O Nordeste tem potencial para produzir o H2V mais barato do mundo, como já foi dito aqui, e é a melhor região para se produzir energia limpa a partir das matrizes solar e eólica. Mas tudo isso precisa fazer sentido para toda população. Não basta só o setor produtivo querer agregar valor ao H2V, para que a região não se torne um mero exportador desta commodity. É preciso que essa mudança de eixo elimine a pobreza energética, levando energia a quem hoje não tem acesso a ela.

Yolo e HSM

A proximidade de inauguração da primeira etapa do Aeroporto Costa dos Corais, em Maragogi (AL), tende a beneficiar também o Litoral Sul pernambucano. A movimentação turística na Costa Norte alagoana tem esquentado o mercado imobiliário na região e atraído empresas que atuam no segmento da construção civil nos dois estados, como a pernambucana Yolo, que vai administrar flat na região construído pela HSM Desenvolvimento Imobiliário.

Consultoria para IR

Quem tem dúvida sobre o preenchimento da declaração do Imposto de Renda poderá contar com consultoria gratuita do SESCAP (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado) e do CRC-PE (Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco), no Plaza Shopping, entre os próximos dias 9, 10 e 11 de abril, das 9h às 20h, no piso L2.

