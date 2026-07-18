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Coluna Movimento Econômico Negócios no Litoral Sul ganham impulso com novas rodovias A PE-66 será construída paralelamente à PE-60, uma das principais rotas turísticas do Estado, estimulando negócios

Os novos investimentos viários planejados pelo Governo de Pernambuco devem abrir um ciclo de valorização imobiliária e expansão econômica no Litoral Sul. O avanço do trecho Sul do Arco Metropolitano e a nova rodovia PE-66 tendem a melhorar os acessos aos principais destinos turísticos, atrair empreendimentos e estimular o surgimento de novas centralidades urbanas.

Atualmente, o Estado executa o lote 2 do trecho Sul do Arco Metropolitano, com 25 quilômetros entre a BR-232 e a BR-101. A obra recebe investimento de R$ 632 milhões e tem conclusão prevista para o fim de 2027.

Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco prepara a licitação para os estudos da PE-66, concebida como alternativa à atual PE-60 e destinada a ligar o Litoral Sul pernambucano à divisa com Alagoas.

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O edital para a contratação do projeto executivo deverá ser lançado até agosto, com investimento estimado em R$ 4,4 milhões. A futura estrada terá 59,5 quilômetros, conectando a PE-038, na divisa entre Pernambuco e Alagoas, onde se encontrará com a AL-101.

A PE-66 será construída paralelamente à PE-60, uma das principais rotas turísticas do Estado. O projeto prevê que a rodovia já seja implantada com pista duplicada e acessos para Porto de Galinhas, Serrambi, Praia dos Carneiros, Tamandaré e São José da Coroa Grande.

Ao portal Movimento Econômico, o diretor-presidente do DER-PE, André Fonseca, afirmou que a estrada deverá aliviar o fluxo da PE-60 e facilitar os deslocamentos na região, especialmente em direção aos destinos ligados ao turismo de sol e mar.

A melhoria dos acessos tende a ampliar o interesse de investidores por terrenos, hotéis, flats, condomínios, segundas residências e imóveis destinados à locação por temporada. Também pode favorecer empreendimentos comerciais e de serviços em municípios que hoje enfrentam congestionamentos, sobretudo nos feriados e períodos de alta estação.

A área beneficiada integra ainda um importante polo industrial e logístico, que poderá ganhar novas oportunidades com a ampliação das vias de circulação e escoamento. A proximidade com Suape e a melhoria das conexões rodoviárias podem estimular centros de distribuição, galpões, serviços e projetos residenciais voltados aos trabalhadores da região.

Os impactos sobre o mercado imobiliário podem surgir antes mesmo da conclusão das obras. A definição dos traçados e dos acessos altera expectativas de valorização e influencia decisões sobre a aquisição de terrenos. Mas o crescimento precisará ser acompanhado por saneamento, mobilidade urbana, proteção ambiental e atualização dos planos diretores municipais.

Estradas aproximam mercados e geram riqueza, mas também podem pressionar áreas ambientalmente frágeis e estimular a ocupação desordenada. O desafio do Governo do Estado será transformar os novos corredores viários em instrumentos de desenvolvimento planejado, evitando que a valorização imobiliária avance mais rapidamente do que a infraestrutura urbana.

Cimento Forte

Suape homologou a alienação de uma área na Zona Industrial do complexo para a ampliação da unidade da CBMC, fabricante do Cimento Forte e integrante do Grupo ASA. O projeto prevê uma nova unidade de britagem, uma linha adicional de moagem de cimento e a expansão da infraestrutura logística e operacional da planta existente. A proposta pela área foi de R$ 2,33 milhões.

Rating máximo

A Solar Coca-Cola manteve os ratings máximos AAA(bra), da Fitch, pelo nono ano consecutivo, e AAA.br, da Moody’s Local, ambos com perspectiva estável. As agências destacaram a geração de caixa e a disciplina financeira da companhia. Em Pernambuco, onde possui 14 unidades e atende mais de 70 mil pontos de venda, a empresa também avança na economia circular. O projeto Recicla Solar já recolheu 7,2 mil toneladas de embalagens PET e alcançou a neutralidade do material no Estado.

Incentivos

A Sudene aprovou 35 pleitos de incentivos fiscais para empreendimentos instalados em sua área de atuação. As empresas declararam investimentos de R$ 4,38 bilhões, associados à manutenção de 8.790 empregos e à criação de outros 2.508 postos de trabalho. Os benefícios incluem redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e reinvestimento do imposto devido, mecanismo que amplia a capacidade das empresas de modernizar e expandir suas operações.

CRCPE

Marcos Andrade, coordenador de Contas Eleitorais e Partidárias do TER-PE, é o convidado do Seminário Regional de Contabilidade Eleitoral, que acontece na próxima quarta-feira (22, no auditório do CRCPE, a partir das 9h entre os temas, os principais desafios da prestação de contas junto à Justiça Eleitoral.

Sicredi Recife

Sicredi Recife chega aos 33 anos com mais de 20 mil associados na capital pernambucana. A cooperativa de crédito possui mais de R$ 1,05 bilhão de ativos e R$ 103 milhões de patrimônio líquido, com agências em Boa Viagem, Goiana, Vitória de Santo Antão, Olinda e Paulista.

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