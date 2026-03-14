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Coluna Movimento Econômico

Nordeste entra no mapa global dos minerais da transição energética

Ministério de Minas e Energia lançou o Guia para Investidores Estrangeiros em Minerais Críticos, mapeando um pipeline nacional

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Ero Copper, da Mineração Caraíba, tem mina no nordeste da Bahia Ero Copper, da Mineração Caraíba, tem mina no nordeste da Bahia  - Foto: Minerção Caraíba

A transição energética global abriu uma nova corrida por minerais considerados essenciais para tecnologias de baixo carbono. São matérias-primas usadas na fabricação de baterias para carros elétricos, sistemas de armazenamento de energia, turbinas eólicas, painéis solares e equipamentos eletrônicos de alta tecnologia. Sem eles, a chamada economia verde simplesmente não funciona.

De olho nesse mercado, o Ministério de Minas e Energia lançou o Guia para Investidores Estrangeiros em Minerais Críticos, mapeando um pipeline nacional com 56 projetos e cerca de R$ 45,8 bilhões em investimentos voltados à expansão da mineração ligada à nova economia.

O Nordeste aparece nesse mapa com destaque. Bahia e Piauí concentram projetos importantes de cobre e níquel — minerais fundamentais para baterias, redes elétricas e equipamentos eletrônicos. Entre eles estão os projetos Pilar e Vermelhos, da Mineração Caraíba/Ero Copper, na Bahia, o Projeto Santa Rita, da Atlantic Nickel, e o Projeto Piauí Níquel, da Brazilian Nickel.

Minerais em abundância no Brasil

O interesse internacional se explica pelo potencial geológico brasileiro. O país possui 66,6% das reservas mundiais de nióbio, além de grandes depósitos de grafita e terras raras, insumos estratégicos para a indústria de alta tecnologia. Também detém a terceira maior reserva de níquel do planeta, estimada em cerca de 16 milhões de toneladas.

O desafio está no passo seguinte da cadeia produtiva. Apesar da abundância de recursos, o Brasil ainda atua majoritariamente como fornecedor de minério bruto. O país tem apenas uma empresa produzindo carbonato de lítio em grau bateria em escala comercial. Na prática, grande parte da transformação industrial ainda fora do país — o que limita o valor agregado gerado pela mineração nacional.

Grupo Teleport

A Teleport recebeu, em São Paulo, uma homenagem e um selo de reconhecimento pela contribuição ao processo de ressocialização de pessoas privadas de liberdade. A premiação destaca iniciativas que utilizam a educação e a qualificação profissional como instrumentos para reduzir a reincidência criminal e ampliar as oportunidades de reintegração social.

Formação
Os números ajudam a dimensionar o alcance da iniciativa. Entre 2024 e 2025, a Teleport formou 28.274 pessoas privadas de liberdade em cursos profissionalizantes presenciais conectados, realizados em 62 unidades prisionais do Estado de São Paulo. A iniciativa combina educação, tecnologia e capacitação profissional como estratégia de transformação social dentro do sistema prisional.
 

Agreste Leilões

O município de Sairé, no Agreste pernambucano, recebe no dia 11 de abril o 25º Remate da Fazenda Coqueiral Nelore RK, comandado pelo empresário Ricardo Kühni. O leilão ofertará reprodutores e matrizes Nelore P.O., registrados e bem avaliados, com foco no melhoramento genético dos rebanhos da região. A programação inclui palestra técnica do zootecnista Lauro Fraga de Almeida, da ABCZ, sobre rentabilidade na pecuária. O leilão começa às 12h, com transmissão pelo canal da Agreste Leilões.

Varejo

O Grupo Rota do Mar realiza mais uma edição da Semana do Consumidor, com descontos de até 50% em produtos selecionados da marca Rota do Mar e reduções progressivas de até 20% na Hausport. A ação segue até domingo (15) nas lojas de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, além dos sites das marcas. A campanha destaca peças casuais e esportivas voltadas ao conforto e à durabilidade. Segundo o CEO Arnaldo Xavier, a proposta é incentivar a renovação do guarda-roupa com produtos de qualidade.

Stellantis

A Stellantis inaugurou um novo Espaço Maker em Goiana (PE), laboratório educacional que amplia o acesso de estudantes da rede pública à educação STEM, com atividades práticas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Instalado em uma escola municipal da cidade, o espaço conta com impressoras 3D, kits de robótica e outros recursos tecnológicos e deve impactar mais de 4 mil alunos nos próximos dois anos.

Selo ODS

A edtech pernambucana Cognvox conquistou seis certificações do Selo ODS Brasil, iniciativa que reconhece organizações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A empresa passou a integrar a categoria ODS Guia nas áreas de Saúde e Bem-Estar e Redução das Desigualdades. A Cognvox atua no desenvolvimento educacional de pessoas neurodivergentes.

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