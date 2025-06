Nordeste pode liderar exportação de hidrogênio verde para Europa até 2030

A- A+

A região Nordeste se consolida como candidata a protagonista na futura cadeia global de exportação de hidrogênio verde. Um estudo recente da consultoria Aurora Energy Research, encomendado pelo governo dos Países Baixos, detalha o potencial de criação de um corredor internacional de hidrogênio verde ligando o Nordeste brasileiro ao porto de Roterdã, considerado estratégico para a segurança energética da Europa e para a transição global de baixo carbono. O Ceará e o Piauí despontam como líderes nesse movimento, com capacidade projetada para atender, já em 2030, até 158% da demanda prevista para o corredor Brasil-Holanda.

A vantagem competitiva do Brasil está ancorada no chamado LCOH (Levelized Cost of Hydrogen), indicador que reúne todos os custos envolvidos na produção do hidrogênio. No Nordeste, o custo gira em torno de 3,3 euros por quilo, quase a metade da média europeia. Essa competitividade decorre da alta produtividade dos parques eólicos e solares da região, dos baixos custos de geração renovável e do alto fator de capacidade dessas usinas.

Outro diferencial do Brasil reside na matriz elétrica altamente limpa — com mais de 90% de fontes renováveis — o que assegura uma produção de hidrogênio dentro dos critérios de certificação de carbono exigidos pelo regulamento europeu RED II. A certificação internacional é condição para acessar o mercado europeu, que projeta triplicar sua demanda de hidrogênio até 2050, alcançando 30 milhões de toneladas por ano, metade das quais deverá ser importada de países com alto potencial renovável.

O estudo da Aurora aponta ainda que, embora Pernambuco e Bahia também tenham projetos mapeados, será o Ceará e Piauí, que já acumulam investimentos em desenvolvimento superiores a R$ 300 bilhões (com projetos de grupos como Voltalia, Casa dos Ventos, Fortescue, Solatio e Green Energy Park), quem liderará esse negócio.

Apesar do cenário promissor, o relatório alerta para riscos logísticos e regulatórios que o Brasil precisará superar. O avanço dos projetos depende da ampliação da infraestrutura portuária e da formação de mão de obra qualificada. Também é fundamental consolidar marcos regulatórios de certificação de baixo carbono e harmonizar legislações estaduais e federais para oferecer segurança jurídica aos investidores internacionais.

A partir de 2040, o crescimento da demanda interna brasileira, sobretudo para a indústria de fertilizantes, bioenergia e usos industriais, deverá reduzir o excedente exportável. Neste horizonte, a capacidade de produção apenas de Ceará e Piauí poderá atender 79% da demanda do corredor Brasil-Holanda, o que sinaliza a necessidade de novos projetos no restante do Nordeste.

Por fim, a concorrência global também é fator de atenção. Países como Marrocos, Arábia Saudita e Austrália estão se organizando para disputar o fornecimento de hidrogênio verde à Europa, oferecendo vantagens logísticas e fiscais, além de acordos regulatórios em negociação com o bloco europeu.

Planejamento financeiro

O economista Danilo Miranda, vice-embaixador da Planejar, ministra palestra sobre Educação e Planejamento Financeiro na UFRPE, no próximo dia 12, às 17h30. O evento é promovido pela Nova Invest, com 30 vagas presenciais e transmissão online. Inscrições no perfil @novainvestufrpe.

Inovação jurídica

O Urbano Vitalino Advogados participa do C Law Experience, nos dias 9 e 10 de junho, em São Paulo. O escritório integra três painéis do evento, que debate inovação e gestão estratégica no setor jurídico, com foco na advocacia empresarial.

CEO Fórum 2025

A Amcham Recife promove, em 9 de junho, o CEO Fórum 2025, no Teatro RioMar. A programação reúne palestras e painéis com executivos sobre alta performance e sustentabilidade, com destaque para Rami Goldratt e Renata Rivetti. As atividades começam às 13h.

Novo marco na Boa Vista

A ACLF Empreendimentos lança novo condomínio com 39 pavimentos no bairro da Boa Vista. Os apartamentos têm 73 m² e áreas comuns somando 1.258 m². O projeto oferece arquitetura contemporânea e flexibilidade na configuração dos imóveis.

Seguros cibernéticos em alta

Com quase dois milhões de crimes digitais no Brasil em 2023 — um golpe a cada 16 segundos —, cresce a busca por seguros cibernéticos. “O seguro virou ferramenta essencial para mitigar os danos de ataques digitais”, afirma Eduardo Fazio, do Sindsegnne. Segundo a CNSeg, o mercado cresceu 880% em cinco anos, somando R$ 203 milhões em 2023.

Leia também no Movimento Econômico:

Sem aval do ONS, Piauí abriga obras da 1ª usina de hidrogênio verde do NE

MP da reforma do setor elétrico vai trazer novos custos ao consumidor

Eólica Tecnologia lança empresa para atuar no varejo da energia

Sergipe amplia rede de gasodutos e muda matriz energética do Grupo Maratá

Veja também