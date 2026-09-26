Novo túnel de congelamento da Masterboi acompanha avanço da pecuária nordestina

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A Masterboi iniciou a operação de um novo túnel contínuo de congelamento em seu frigorífico de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. Automatizado e com capacidade para 15 mil caixas, o equipamento estava em funcionamento havia sete dias e ainda passava por ajustes quando foi apresentado pelo presidente da empresa, Nelson Bezerra, na última quinta-feira, durante o evento Circuito Nelore, em Canhotinho.

O novo túnel responde à necessidade de congelar um volume maior de carne. Bezerra afirmou que, com o equipamento em operação, a capacidade de congelamento deixou de ser o entrave imediato para o crescimento da unidade.

O investimento acompanha a ampliação da unidade e o aumento da oferta de animais na região. Nelson Bezerra diz que a unidade da Masterboi em Canhotinho está na terceira ampliação em menos de quatro anos. Inaugurado em outubro de 2022, o frigorífico foi planejado para abater de 300 a 400 bois por dia, mas já tem autorização para cerca de 900 e está abatendo aproximadamente 800 animais diariamente.

Nelson Bezerra afirma que o crescimento da pecuária também depende da existência de locais para a venda dos animais. Segundo ele, produtores da região diziam que não ampliavam a criação porque faltava um frigorífico próximo. Com a operação da Masterboi em Canhotinho, passaram a ter outra opção de venda, o que, na avaliação dele, dá mais liquidez e segurança para investir.

“Nem todo mundo tem coragem de chegar numa região onde não tem uma pecuária desenvolvida e fazer o frigorífico. Tem que ter muita coragem para fazer o que eu fiz. Claro, tem que ter dinheiro, mas tem que ter coragem. Muita gente tem dinheiro e não tem coragem”, disse a uma plateia de 300 pecuaristas.

O avanço do confinamento ajuda a dimensionar a transformação da pecuária nordestina. Segundo o Censo de Confinamento da dsm-firmenich, o número de bovinos criados nesse sistema na região passou de 424 mil, em 2024, para 487.150, em 2025 — crescimento de 14,89%, ou 63.150 animais. A expansão está associada à busca por uma engorda mais rápida e previsível, com maior controle da alimentação e do momento de venda dos animais, além de reduzir a dependência das pastagens nos períodos de seca.

Agora, atraído pela Ferrovia Trasnordestina, a nova aposta de Nelson Bezerra é o Ceará. E ele voltou a ouvir a mesma pergunta que escutava quando estava construindo a unidade de Canhotinho: “Tem gado de corte no Ceará?”. Nelson responde: “Quem nasceu primeiro, o gado ou o frigorífico?”.



INVESTIMENTOS

A Adepe e as secretarias estaduais de Desenvolvimento e da Fazenda apresentam, na terça-feira (29), 45 projetos e pleitos de empreendimentos aprovados para implantação ou ampliação em Pernambuco. As iniciativas contemplam indústrias, centrais de distribuição e importadores atacadistas beneficiados por incentivos fiscais. A apresentação será durante a 138ª reunião do Condic, às 9h, no auditório da Adepe, no Recife.

MODA CIRCULAR

A Loja Humana será inaugurada em 1º de outubro, às 9h, na Rua do Hospício, 179, na Boa Vista, no Recife. A operação integra o Repense Reuse e terá um acervo inicial de mais de 7 mil peças provenientes de pontos de coleta do projeto. Após triagem e preparação, as roupas retornam ao mercado, seguindo o conceito de moda circular e prolongando a vida útil dos produtos têxteis.

INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL

A Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe) apresentou o Panorama Empresarial, ferramenta que reúne dados de diferentes bases e utiliza inteligência artificial para analisar o ambiente empresarial do estado. A plataforma permite cruzar grandes volumes de informações e transformar análises que poderiam levar semanas ou meses em respostas obtidas em poucos minutos. Inicialmente voltada a órgãos públicos, a ferramenta estará disponível para toda a sociedade a partir de novembro.

GALAPAGOS

A Galapagos Capital inaugurou escritório no Recife. A companhia de investimentos que, tem mais de R$ 40 bilhões sob gestão, amplia sua atuação no Nordeste com serviços de investimentos, gestão patrimonial, planejamento sucessório e acesso a crédito e financiamento para empresas. Localizada no JCPM Trade Center, no bairro do Pina, a unidade será liderada por Victor Aracaty.



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