A- A+

Coluna Movimento Econômico Investimentos bilionários acirram disputa no mercado de gás residencial O Nordeste é o segundo maior consumidor de gás no Brasil



O mercado de gás de residencial em Pernambuco está se redesenhando. Anúncios bilionários feitos na semana passada, que inclusive concorrem entre si, confirmam isso. O primeiro foi a esperada aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) da joint venture entre as empresas Oiltanking, Queiroz Participações e Copa Energia para construção de um terminal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em Suape.

O segundo foi uma negociação envolvendo a Copergás e sua sócia, a Mitsui. Num novo entendimento, a empresa japonesa concordou em reduzir a retirada de dividendos para que a distribuidora pernambucana possa contar com mais recursos para expandir a distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL) em Pernambuco. Isso gerou um caixa para investimentos de R$ 986 milhões.

Capacidade em Suape

O projeto aprovado pelo Cade envolve investimentos de R$ 1,2 bilhão no porto pernambucano e fará com que a capacidade de armazenamento de GLP em Suape, o popular gás de cozinha, suba de 101 mil m³ para 120 mil m³. Atualmente, é possível armazenar no atracadouro 13.000 m³ em terra e outros 88.000 m³ a bordo de um navio cisterna, conhecido como Floating Storage Unit (FSU), que é operado pela Petrobras.

Ganho regional

De acordo com Rinaldo Lira, diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária de Suape, o negócio traz um ganho para o mercado de gás regional, que ainda não dispõe de uma infraestrutura de armazenagem onshore capaz de suportar todo o volume de GLP disponível para ser distribuído na região.

Dependência

Com a joint venture, Suape passa a contar com um terminal moderno e refrigerado. O equipamento amplia de forma considerável o potencial de abastecimento de GLP para o Nordeste, que depende de importação das refinarias situadas no Sul e no Sudeste.

Consumo do NE

É através do Porto de Suape, que são realizadas entregas do gás de cozinha às distribuidoras com atuação na região. Em 2023, de acordo com a Agencia Nacional de Petróleo (ANP), o consumo de gás no Brasil foi de 7.413 milhões toneladas. O Nordeste é o segundo maior consumidor nacional de GLP, respondendo por 24% do mercado, com 1.785 milhões de toneladas, atrás do Sudeste, que lidera o consumo com 3.193 milhões toneladas (43%).

Concorrência no cenário do gás

Mas o investimento em GLP acirra a concorrência com o gás natural distribuído pela Copergás. A negociação com a Mitsui foi um passo importante para expansão do GNL no estado e ajudará nos planos da Copergás de aumentar a oferta para fornecimento doméstico.

Mercados potenciais

A distribuidora pernambucana está muito atenta aos potenciais mercados. Anunciou recentemente que levará gás ao Polo Gesseiro do Sertão do Araripe, onde o consumo pode alcançar 320 mil metros cúbicos de gás natural/dia, encerrando um triste capítulo de destruição da Caatinga, cuja lenha é usada nos fornos da região. Mas olha igualmente para o mercado habitacional, com a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do governo federal.

Grande economia

Neste sentido, a distribuidora já tem preferência no programa Morar Bem Pernambuco, do governo estadual, que subsidia a verba de entrada para o MCMV. A Copergás tem a preferência para ser a fornecedora de GNL nessas residências. O gás natural oferece uma economia de 50% sobre o GLP e essa economia não pode ser desprezada num programa de moradia popular.

Leia tambémno Movimento Econômico:

Gás natural chega ao Polo Gesseiro após 2 décadas de espera

Gás: governo anunciará chamada pública e linha de financiamento

Copergás vai investir R$ 986 mi até 2029

GNL terá investimento de R$ 70 mi da Bahiagás

Veja também

Crise no setor de eventos Eventos: setor vai pedir a Haddad Perse até 2027