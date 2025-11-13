A- A+

Coluna Movimento Econômico O paradoxo da energia limpa no NE: líder em geração, travado na entrega Um novo leilão de transmissão está marcado para o dia 27 de março de 2026, mas a energia só será entregue após 5 anos

Nos últimos anos, o Nordeste despontou como protagonista na transição energética brasileira, liderando a instalação de usinas solares e eólicas e atraindo investimentos vultosos no setor de energias renováveis. No entanto, esse protagonismo começa a ser ameaçado por um fator estrutural: os cortes forçados de geração (curtailment) e a limitação da capacidade de escoamento da energia produzida, por conta da ausência de linhas de transmissão suficientes.

Como tem mostrado as matérias publicadas no Portal Movimento Econômico, os números ilustram a reversão de tendência: enquanto o Brasil teve uma queda de 29% na instalação de nova capacidade de geração entre janeiro e outubro de 2025, o Nordeste sofreu uma retração de 57% no mesmo período, segundo dados da Aneel. O investimento em novas usinas caiu de 6.338 MW (2024) para 2.697 MW (2025). A incapacidade da infraestrutura elétrica de acompanhar o ritmo da produção renovável da região afeta diretamente a cadeia produtiva, levando muitas empresas ao prejuízo.

Um exemplo é a Aeris Energy, maior fabricante de pás eólicas da América Latina. Localizada no Ceará, acumula prejuízos que já passam de R$ 412 milhões em 2025. A companhia opera com capacidade ociosa, com fábricas parcialmente desativadas e linhas consideradas “maduras” sem modernização.

Os cortes de geração – que dobraram em um ano – atingem até 30% da produção eólica em estados como Rio Grande do Norte e Ceará. Com isso, os prejuízos se estendem a prestadores de serviços, fabricantes de componentes e comunidades que recebem royalties pela geração local. Determinados pelo ONS – eles que chegaram a representar 47,8% da energia que poderia ter sido gerada de janeiro a setembro de 2025 – inviabilizam a previsibilidade de receita dos geradores.

Empresas deixaram de faturar cerca de R$ 4,2 bilhões no ano, segundo a consultoria Volts Robotics. No médio prazo, este cenário ameaça a expansão do setor, já que a incerteza afasta investidores. A comparação com o Chile, onde empresas faliram diante de contexto similar, serve de alerta.

Um novo leilão de transmissão está marcado para o dia 27 de março de 2026 e contemplará quatro estados do Nordeste — Bahia, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte. Os investimentos previstos são de R$ 5,8 bilhões. O edital preliminar foi aprovado pela Aneel. Mas o início da operação é estimado entre 2029 e 2031, ou seja, só daqui a 3 ou 5 anos.

É um paradoxo: a região que mais contribui com energia limpa para o país é a que mais sofre com a impossibilidade de entregá-la. Sem respostas rápidas, há risco de o Nordeste perder seu protagonismo no cenário da geração renovável. O desafio agora é garantir que a energia do Nordeste continue sendo vetor de desenvolvimento – e não de frustração.

Pernambucanos no Websummit Lisboa

A startup Biofábrica de Corais apresenta sua solução de turismo sustentável focada na recuperação de corais durante o Web Summit Lisboa, um dos maiores eventos de inovação do mundo. A empresa representa Pernambuco no estande da Embratur e deve apresentar seu plano de negócios a potenciais investidores de mais de 153 países. Outra pernambucana presente é a Di2win. O CEO Paulo Tadeu Soluções estará apresentando tecnologia para o processamento assíncrono de documentos em lote.

Fórum Fiepe

A FIEPE realiza, no próximo dia 24 de novembro, o 2º encontro do Fórum Permanente de Infraestrutura de Pernambuco, que terá como foco a Escola de Sargentos do Exército (ESE) — um dos maiores empreendimentos públicos em andamento no Estado. Com investimento estimado em R$ 2 bilhões, o projeto representa um marco de transformação econômica e social, com potencial para gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos e injetar aproximadamente R$ 200 milhões por ano na economia regional.

RH 5.0

O Recife sedia, neste 13 de novembro, o evento “RH 5.0 – Saúde no Centro da Estratégia”, que marca a primeira vinda da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV) ao Nordeste. Promovido pela Belz Corretora de Seguros, o encontro reunirá líderes empresariais, especialistas e executivos de RH para debater o novo modelo de gestão de pessoas centrado em saúde, inovação e inteligência de dados. O evento será no Cais do Sertão, a partir das 9h, com inscrições gratuitas pelo site rh50.belzseguros.com.br

Jogos digitais

Com a expansão do universo dos games, o auditório do ICT Senac Recife convida os fundadores do estúdio Pixel House, no dia 13, às 19h, para conversar sobre a trajetória profissional e a potencialidade deste meio. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site.

