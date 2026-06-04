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Coluna Movimento Econômico O que as embalagens de papel estão dizendo sobre a economia A substituição gradual de materiais plásticos e o fortalecimento das operações logísticas ampliaram o espaço do setor de papel nos últimos anos

O desempenho da indústria de embalagens de papel começa a reforçar sinais de aquecimento em segmentos importantes da economia brasileira, especialmente varejo, alimentos, agronegócio, higiene e comércio eletrônico. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel) mostram que o setor comercializou 358.786 toneladas em abril deste ano, o maior volume já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 2005.

O resultado representa crescimento de 5,5% em relação a abril de 2025 e avanço de 2,9% na comparação com março deste ano. A média diária de expedição alcançou 14.949 toneladas.

Embora o avanço da indústria brasileira siga limitado pelos juros elevados, os números do setor de embalagens chamam atenção porque costumam funcionar como termômetro da economia real. Isso ocorre porque o papelão ondulado acompanha diretamente a movimentação de cadeias produtivas ligadas ao consumo, à logística e à distribuição de mercadorias.

Segundo a Empapel, o crescimento está relacionado principalmente ao aumento das compras realizadas por clientes que já utilizam esse tipo de embalagem, indicando maior giro operacional em setores já consolidados. O levantamento é realizado em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Além do consumo doméstico, o avanço do e-commerce e a busca por soluções mais sustentáveis também vêm impulsionando a demanda por embalagens de papel. A substituição gradual de materiais plásticos e o fortalecimento das operações logísticas ampliaram o espaço do setor nos últimos anos.

Os números dialogam parcialmente com os indicadores industriais do IBGE. A Pesquisa Industrial Mensal aponta que a produção industrial brasileira cresceu 1,3% no primeiro trimestre de 2026 e acumula alta de 0,4% em 12 meses. Ontem, a mesma pesquisa anunciou crescimento de 0,7% em abril ante março — a maior alta para o mês em dez anos. Em 2025, o avanço havia sido modesto, de apenas 0,6%, refletindo os efeitos do crédito caro sobre a atividade econômica.

Essa foi a quarta alta consecutiva do setor na série com ajuste sazonal — de janeiro a abril. Somente durante a pandemia houve sequência tão longa de altas, com crescimento por sete meses consecutivos, mas, naquela ocasião, a base estava muito fragilizada. O resultado do mês coloca o setor industrial 4,7% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, de fevereiro de 2020.

Praia do Sossego

A recuperação do acesso à Praia do Sossego e ao Pontal da Ilha, em Itamaracá, começa a avançar com a publicação do edital para contratação dos projetos de engenharia das vias da região. A iniciativa integra o programa PE na Estrada e prevê melhorias em trechos estratégicos da PE-026 e da antiga VPE-040. O investimento inicial para elaboração dos estudos técnicos e projetos executivos é estimado em R$ 490,5 mil. A expectativa do governo estadual é melhorar a mobilidade, fortalecer o turismo no Litoral Norte e impulsionar a economia local, beneficiando moradores, comerciantes e o setor de serviços da ilha.

Licitações gravadas

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promulgou a Lei nº 19.245/2026, que altera a legislação estadual sobre licitações e contratações com o objetivo de ampliar a transparência nos processos conduzidos pela administração pública. A nova norma estabelece a obrigatoriedade da gravação em áudio e vídeo de todas as etapas das licitações presenciais. As gravações deverão ser arquivadas e disponibilizadas em meio eletrônico após a conclusão dos procedimentos. A regulamentação da lei ficará sob responsabilidade do Poder Executivo, e a medida passará a valer 90 dias após a publicação. A proposta é de autoria do deputado Romero Sales Filho.

Curso gratuito de IA

O Centro Universitário UniFBV Wyden realiza neste sábado, dia 6, das 8h às 11h, de forma gratuita, dentro do programa Capacita Wyden, o curso IA Aplicada à Análise de Dados. No curso, será mostrado, na prática, como utilizar a inteligência artificial na análise de dados e no apoio à tomada de decisões. Ministrado pelo professor Alex Cunha, o evento acontecerá no Lab 102 TI da UniFBV Wyden. Inscrições pelo Instagram da instituição.

Residenciais e retrofit

O escritório Queiroz Cavalcanti Advocacia assessorou a construtora imobiliária Moura Dubeux na aquisição do imóvel onde funcionou o tradicional Hotel Pestana Bahia, em Salvador. A negociação viabiliza projetos residenciais e de retrofit. A atuação foi conduzida pela equipe de Direito Imobiliário do escritório, liderada pela sócia-titular Emília Belo.

LGPD

A Escola de Turismo do Recife e o Senac PE promovem uma capacitação gratuita sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Com aulas de 8 a 12 de junho, das 8h às 12h, o curso abordará conceitos como direitos dos titulares, segurança da informação e aplicação prática da legislação. Ao todo, são oferecidas 40 vagas, e as inscrições devem ser feitas pelo site do Senac.

Fertilizantes

O Governo de Pernambuco vai adquirir 18 mil toneladas de fertilizante mineral, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP), com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar canavieira da Zona da Mata do Estado. A iniciativa, executada pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), beneficiará agricultores e agricultoras familiares, assentados da reforma agrária e pequenos produtores de cana-de-açúcar com produção anual de até 5 mil toneladas por safra.

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