Of Joseph PB&T Brasil negocia divisão de IFAs e planeja fábrica em Pernambuco

A Of Joseph PB&T Brasil está prestes a concretizar uma aquisição estratégica que promete mitigar a escassez nacional de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs). A empresa está em negociação para adquirir a divisão de IFAs de uma multinacional, cujo nome ainda não foi revelado, em um movimento que busca diminuir a dependência do Brasil em relação a insumos importados.

Se a compra for aprovada, a Of Joseph direcionará, inicialmente, a produção da unidade adquirida para o Brasil, garantindo uma parte significativa do suprimento nacional de IFAs. O próximo passo será estabelecer uma unidade fabril no país, com Pernambuco sendo o estado prioritário para essa iniciativa.

O Programa Peixe Rosa é o responsável por essa iniciativa relacionada aos IFAs. Criado em 2016 pela Of Joseph em parceria com a Outthinker, o programa foi idealizado para estruturar e atrair contratos de pesquisa para o Brasil, além de buscar investimentos externos de empresas interessadas em expandir suas operações na América Latina. A iniciativa conta com uma colaboração com a UFPE.

Foi o Peixe Rosa que identificou a oportunidade no setor de IFAs. Desde a pandemia da Covid-19, tem havido um aumento na escassez desses insumos para medicamentos especializados ou menos lucrativos, como antibióticos de última geração e tratamentos para doenças raras, devido à baixa atratividade financeira que reduz o número de fornecedores.

“Os IFAs são componentes essenciais que conferem eficácia aos medicamentos no tratamento, prevenção ou diagnóstico de doenças. Uma nova fábrica seria crucial para reestruturar sua cadeia produtiva no Brasil, embora não resolva completamente a carência existente”, afirma Anderson Vasconcelos, gestor de Inovação do programa Peixe Rosa.

A Of Joseph PB&T é uma multinacional de capital privado que investe em negócios voltados à solução de problemas relevantes para a sociedade. Para essa iniciativa, a empresa conta com o apoio de bancos de investimento, incluindo o Cohen & Company Capital Markets, com sede em Nova York. No próximo dia 21 de fevereiro, a Of Joseph terá uma reunião decisiva com o Ministério da Saúde para avançar na criação da unidade fabril.

Stellantis 1

Os veículos produzidos pela Stellantis no polo de Pernambuco estão entre os mais requisitados no mercado nacional e sul-americano. A informação foi compartilhada por Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, durante uma conversa com jornalistas na semana passada, na qual o Movimento Econômico participou.

Stellantis 2

Cappellano afirmou que a montadora está firme em seu plano de iniciar a produção de carros híbridos a etanol ainda este ano, mantendo seus compromissos com as metas de descarbonização.

Missão para China

O empresário Gildo Neves está organizando a Quinta Missão Teleport para o país asiático, programada entre 24 e 30 de março, com foco na feira de sustentabilidade MIECF 2025 e no Fórum G2G2B.

Demanda por armazenamento

Daniel Gomes, CEO da Atlantic Data Center, destaca que o Brasil possui apenas 500 megabytes armazenados em data centers e precisará quadruplicar sua capacidade até 2030 para atender à crescente demanda por inteligência artificial. As consultas ao ChatGPT aumentaram de 1 milhão diárias em 2022 para 430 milhões em 2024.

ExpoRenováveis

A sustentabilidade também será um destaque nos dias 12 e 13 de março no Cais do Sertão, no Recife, com a segunda edição da ExpoRenováveis. Promovido pela Associação Pernambucana de Energias Sustentáveis (Aperenováveis), o evento reunirá especialistas, líderes empresariais, investidores e autoridades em uma programação abrangente que inclui congressos multidisciplinares, estandes e rodadas de negócios.

Xá de Cana

O Xá de Cana promete animar o Carnaval de Belo Horizonte, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do país. A bebida, criada por Sthella Lima, combina cachaça, caldo de cana e limão, apresentando 7,9% de teor alcoólico e sendo comercializada em latas de 355 ml. Com sabores típicos mineiros, vem conquistando os foliões e espera-se um aumento nas vendas durante o período.



