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Coluna Movimento Econômico Pacto pelo Agro impulsiona nova vocação de Suape Equacionar o desafio de rotas e custos é a proposta do Pacto pelo Agro, iniciativa que pode mudar a realidade do agronegócio regional e de Suape

Quem poderia imaginar que o melão produzido no Rio Grande do Norte influenciaria produtores de frutas de Petrolina a exportar pelo porto cearense do Pecém? Pois é. Ao dividir a carga de manga e uva com o melão, que segue pela mesma rota, os produtores pernambucanos reduzem significativamente os custos marítimos. Equacionar o desafio de rotas e custos é a proposta do Pacto pelo Agro, iniciativa que pode mudar a realidade do agronegócio regional e do Porto de Suape.

O pacto foi tema de evento promovido pela Amcham e pelo Porto de Suape nesta sexta-feira (10), no Recife. Iniciado em setembro de 2025, o movimento resulta de uma mudança na percepção sobre a vocação de Suape. Tradicionalmente ligado à indústria pesada, o complexo passa a se posicionar também como plataforma logística para o agronegócio.

No evento, um debate reuniu representantes da pecuária, fruticultura, produção de ovos e logística — setores em estágios distintos dentro do pacto, mas com uma necessidade comum: novas rotas marítimas.

A pecuária, representada por Márcio Rodrigues, da Masterboi, é o segmento mais avançado nas exportações por Suape. Desde 2023, a empresa escoa a produção de Canhotinho para destinos como Hong Kong, Singapura e países da África. Com a construção de um novo túnel frigorífico, previsto para ser concluído neste semestre, a empresa deve triplicar a capacidade de abate e ampliar a oferta exportável.

Em conversa reservada com o Movimento Econômico, o presidente da Masterboi, Nelson Bezerra, disse que o frete marítimo ainda é impactado pelas rotas. Em alguns casos, compensa enviar a carga para o Porto de Santos (SP). A abertura de novos corredores marítimos partindo de Suape pode reduzir esses custos.

Diferentemente da pecuária, o setor de ovos ainda está no início da internacionalização. Há cerca de um mês, três empresas pernambucanas realizaram a primeira exportação do estado, impulsionadas pelo pacto. Com crescimento médio anual de 10% e pouco mais de 1% da produção nacional voltada ao exterior, o segmento entende que a abertura de mercados é mais do que uma oportunidade. É necessidade.

Segundo Leonardo Barros, da Enavis, a experiência animou os empresários, que pretendem avançar. Para isso, será necessário habilitar empresas e conquistar novos mercados. Ao dar o primeiro passo, Pernambuco e Suape se colocam como pioneiros nesse processo.

Na fruticultura, o cenário é inverso: o setor já tem mercado externo, mas não exporta por Suape, utilizando Salvador e Pecém. Cristino Leite, produtor e representante de Suape no Vale do São Francisco, afirma que destravar rotas para diferentes cadeias é um dos objetivos do pacto.

Bruno César Brito, da Agemar, destacou a disponibilidade de áreas em Suape para expansão da silagem. A empresa opera um terminal de grãos no porto e estuda atrair cargas do Centro-Oeste e do Matopiba. “O Brasil tem um déficit de armazenagem superior a 40% da produção, algo em torno de 100 milhões de toneladas”, afirmou.

Levantamento feito pela Agemar indica ainda que 1,8 milhão de toneladas de soja da Bahia são embarcadas pelo porto de Itaqui (MA), passando próximo a Pernambuco. Capturar essa carga para Suape é um desafio possível.

Sobre a concorrência com a TLSA, que pretende escoar grãos do Matopiba pela Transnordestina até o Pecém, Bruno afirmou que uma estação de transbordo em Pernambuco pode redirecionar parte desse fluxo para Suape.

O evento mostrou que, ao reduzir distâncias e ampliar a interlocução, é possível transformar a logística do agronegócio pernambucano. Como resumiu o presidente de Suape, Armando Bisneto, “não se pode ficar no porto encastelado”. É preciso olhar para o interior e estimular conexões capazes de mudar essa dinâmica.

Inteligência marítima

O evento Pacto pelo Agro reuniu os idealizadores da iniciativa, o presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, e o secretário de Desenvolvimento Agrário, Cícero Morais. Também participaram autoridades estaduais, empresários e operadores logísticos e portuários, além da Amcham, representada pela gerente regional Fernanda Angeiras. Na ocasião, foi assinado contrato entre Suape e a Solve Shipping para um trabalho de inteligência marítima voltado à identificação de novas rotas para o porto.

ZPE em Suape

Estudos em andamento avaliam a viabilidade de uma parceria e a geração de sinergias entre a ZPE pública de Pernambuco, apresentada por Suape em agosto, e a ZPE municipal de Jaboatão, administrada pelo Grupo Cone. A iniciativa considera os desafios de implantação de estruturas tão próximas e busca otimizar a operação entre os dois projetos.

Prêmio

O Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco (CRCPE) promoverá a Premiação Caduceu 2026, com a posse da diretoria eleita para o biênio 2026/2027. A solenidade será realizada no dia 15 de abril, no Instituto Ricardo Brennand. O Conselho completa 80 anos.

Óculos

A Oculum foi chancelada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) com o Selo de Excelência em Franchising 2026 (SEF), uma das principais certificações do setor no país. Com 26 anos de atuação, 48 lojas em 19 estados e 29 cidades, a rede registrou faturamento de R$ 180 milhões, crescimento de 9,7% em relação ao ano anterior.

Ativos Precatórios

A Ativos Precatórios, empresa especializada no mercado de precatórios e tecnologia, inaugurou nova sede no Recife, no Empresarial ITC, localizado na Avenida Antônio de Góes, 275.

Maratona

Após sucesso em Maceió, a Meia Maratona Coop chega ao Recife. A iniciativa é da Sicredi Expansão. A programação inclui provas Kids, caminhada e percursos de 6 km, 12 km e 21 km, nos dias 28 (Kids) e 29 de novembro (demais categorias), com largada no Forte do Brum, no centro da cidade.

Investimento

Com aporte superior a R$ 19 milhões, o edifício João Rodrigues Maia, no complexo do Senac no Recife, passará por modernização e ampliação, elevando a capacidade para até 760 alunos.

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