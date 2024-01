Para CEOs, megatendências ameaçam longevidade dos negócios 

A- A+

A continuidade dos negócios vem preocupando cada vez mais os gestores de empresas. A 27ª edição da pesquisa Global CEO Survey – 2024, realizada pela PwC, revela que 41% dos CEOs no Brasil acreditam que suas organizações não sobreviverão por mais de dez anos se mantiverem o rumo atual dos negócios. Isso representa um aumento de 8% em relação ao levantamento anterior. No mundo, o tema preocupa 45% dos altos executivos (aumento de 6%).



Essa é a expectativa mesmo estando os CEOs mais otimistas em relação ao crescimento econômico global. No Brasil, o temor de uma desaceleração mundial diminuiu, enquanto a previsão de aceleração aumentou em 2024 – subiu para 36% contra 17% no ano passado – um resultado semelhante ao global: 38% ante os 18% de 2023.

No entanto, no Brasil, 39% ainda acreditam em desaceleração global, enquanto 25% em estabilidade. No mundo, o cenário de estabilidade alcança 16% e o de desaceleração, 45%.

Já com relação ao país, os CEOs brasileiros estão mais otimistas que a média global, conforme o quadro abaixo:





Mudanças climáticas e disrupção tecnológica, junto com outras megatendências globais em aceleração, forçaram 97% dos CEOs a tomarem alguma medida, nos últimos cinco anos, para mudar sua forma de criar, entregar e capturar valor, ou seja, para manter seu negócio próspero.



Drive-thru

A rede de fast food Bob’s escolheu o Recife Outlet para implantar o primeiro drive-thru do Nordeste em uma rodovia, no caso a BR-232. A operação inicia no segundo semestre.



Patrocínios

A cerveja Petra apoia o Bloco do Seu Antônio, com festa neste sábado, no Recife. A cerveja do Grupo Petrópolis, será a bebida oficial do evento. Já em Salvador, o IFood se coloca como patrocinador oficial do Carnaval baiano.



LGPD

Neste domingo (28), celebra-se o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. Até novembro de 2023, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) recebeu 237 comunicados de incidentes de segurança no Brasil.

