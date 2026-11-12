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Coluna Movimento Econômico Paralisação da Transnordestina ameaça obras prontas e deixa Pernambuco fora dos investimentos Ramal SalgueiroSuape precisa de cerca de R$ 4 bilhões para avançar, mas segue impedido de retomar as obras físicas por decisão do TCU

Parece brincadeira, mas o processo TC 017.603/2024-2, que analisa a liberação de recursos públicos para o trecho Salgueiro–Suape da Ferrovia Transnordestina, foi novamente retirado da pauta da sessão plenária do Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira (11), devido à ausência do ministro Benjamin Zymler. É o sexto adiamento.

Na sessão anterior, realizada em 4 de novembro, a análise do processo também foi adiada pela mesma razão: a ausência do ministro, relator do caso.

A ferrovia é considerada o projeto de infraestrutura mais importante para a economia de Pernambuco e de estados vizinhos, como Alagoas e Paraíba. Coincidência ou não, no mesmo dia, a Transnordestina Logística S.A. (TLSA), responsável pelo ramal do Ceará, teve aprovada uma nova parcela de recursos da União. A Diretoria Colegiada da Sudene aprovou R$ 33,5 milhões do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para a construção da Ferrovia Transnordestina.

A parcela aprovada nesta quarta-feira é a quarta do sexto aditivo ao contrato de investimento, que prevê R$ 1 bilhão em recursos do fundo para 2026 para TLSA.

O novo adiamento gerou uma onda de indignação entre pernambucanos ligados a diversas entidades, da Federação das Indústrias de Pernambuco à Agência de Desenvolvimento do Araripe, passando por representantes locais da Associação Nordestina de Logística.

Há um sentimento de descaso com o estado. Uma sensação de que a ferrovia da TLSA precisa ser concluída rapidamente, em detrimento dos demais ramais.

E isso tem consequências graves. Uma delas é o risco de deterioração da infraestrutura já construída, que permanece sem utilização comercial. O ramal pernambucano possui 544 quilômetros de extensão, dos quais 179 quilômetros estão com a infraestrutura concluída e outros 126 quilômetros encontram-se parcialmente construídos. São estruturas que exigem conservação e acompanhamento técnico para evitar que a exposição prolongada às condições ambientais comprometa os serviços executados. Quanto maior o período de paralisação, maior o risco de necessidade de recuperação e de custos adicionais quando a construção for retomada.

Outra consequência é o adiamento dos benefícios econômicos e logísticos esperados para o estado. Nesta semana, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou novas condições de financiamento para uma carteira de R$ 160 bilhões em projetos ferroviários, que inclui cinco empreendimentos no Nordeste. No entanto, o ramal Salgueiro–Suape da Transnordestina, em Pernambuco, ficou de fora. A conclusão da ferrovia exige investimentos estimados em cerca de R$ 4 bilhões.

A demora na análise do TCU já vinha gerando insatisfação e, com o novo adiamento desta quarta-feira, um movimento que reúne entidades do litoral ao Sertão está ganhando adesão. Os representantes estão preparando um documento técnico a ser encaminhado ao Tribunal em defesa da obra. Agora, resta saber como reagirão o Governo do Estado e a bancada federal.

Financiamento para a Nova Economia

A Din4mo promove, no dia 13, das 10h às 13h, na Arena Nerd do Rec’n’Play, a Jornada Go!Blended, sobre financiamento de projetos inovadores. O debate reunirá Ana Luiza Ferreira e Marco Gorini, da Din4mo, além de representantes do Governo de Pernambuco, do BNDES e da Finance in Motion.

Quark lança ferramenta de empregabilidade com IA

A edtech pernambucana Quark lança nesta quarta-feira (11), durante o Rec’n’Play 2026, um módulo de empregabilidade com inteligência artificial. Integrada à plataforma, a ferramenta oferece recomendações personalizadas de vagas e simulações de entrevistas de emprego. A iniciativa busca ampliar as oportunidades profissionais, especialmente para estudantes da rede pública..

Entrevistas

O portal Movimento Econômico tem entrevistado uma série de participantes do Rec’n’Play 2026. Bárbara Fernandes, líder do escritório da EY no Porto Digital; Gustavo Rodrigues, gerente sênior do Bradesco e líder do Tech Talents; Ítalo Nogueira, presidente da Aponti e Alessandra Andrade, Superintendente Geral de Aquisição, Amcham Brasil, foram os entrevistados do dia 11 e todo conteúdo pode ser visto pelo portal do ME. Até sexta-feira, mais entrevistas serão feitas, dando uma overview do evento.

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