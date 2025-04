Só 27,5% dos brasileiros parcelam compras

A- A+

A preferência do brasileiro por pagamentos à vista segue predominante, mas novas estratégias de consumo têm reposicionado o parcelamento como ferramenta de planejamento financeiro. É o que revela uma pesquisa recente da fintech meutudo com 14.365 participantes de todas as regiões do país. O estudo mostra que, embora 72,5% ainda optem por não parcelar suas compras, 27,5% adotam essa prática como método para equilibrar o orçamento.

Entre os adeptos do parcelamento, 26% afirmam que o fazem com o objetivo de organizar melhor suas finanças, enquanto 23% buscam aliviar o peso das parcelas no orçamento mensal. Outros 16% citam a praticidade de distribuir os pagamentos sem comprometer as despesas de uma só vez. Por outro lado, entre os que evitam o parcelamento, 34% relatam não ter acesso ao cartão de crédito, 24% preferem manter maior controle financeiro e 15% aproveitam os descontos oferecidos para pagamento à vista.

O cartão de crédito ainda é o principal meio de parcelamento no país, citado por metade dos consumidores. Mas alternativas vêm ganhando espaço: o Pix parcelado já é utilizado por 27% dos entrevistados e o crediário ainda resiste com 14%.

Missão China

Em sua quinta missão à China, Gildo Neves contabiliza 56 empresas levadas ao país asiático ao longo de um ano e meio. O Hub Brasil China, que ele fundou ano passado no Recife, já conta com 28 empresas associadas.

Chineses em Alagoas

Por falar em China, ontem a Mineração Vale Verde (MVV), localizada em Craíbas, no Agreste de Alagoas, foi vendida ontem para a chinesa Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd por US$ 420 milhões. A operação abrange 100% do capital da mineradora. A negociação foi estruturada pela Appian Capital Advisory LLP.

Curso em Caruaru

Gestores municipais já podem se inscrever no curso de Captação de Recursos para a Segurança Pública, que será realizado nos dias 29 e 30 de maio, no Senac Caruaru. O módulo foca em estratégias para a Guarda Civil Municipal e oferece orientações sobre como acessar recursos federais e privados. Informações: [email protected].

Amarante expande sede

A administradora dos resorts Salinas Maragogi, Salinas Maceió e Japaratinga Lounge, Amarante, inaugurou um novo andar no seu escritório corporativo no Recife. O espaço, de 411 m², recebeu R$ 1,8 milhão em investimentos e conta com projeto da arquiteta Marcela Luiza Ferreira. O ambiente reúne vista mar, obras de arte regionais e design inspirado nos resorts.

Startups e turismo

Nesta sexta-feira (4), a Sudene, Embratur e o Porto Digital lançam, no Recife, o Programa Destino Futuro. A iniciativa pretende aproximar startups do setor de turismo e estimular soluções tecnológicas voltadas à inovação e sustentabilidade. O evento ocorre na sede do Porto Digital, no Cais do Apolo, com a presença de Marcelo Freixo, Danilo Cabral e Pierre Lucena.

Liderança feminina

Estudo do Terra Insights aponta que o desejo de liderar é mais presente entre mulheres mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, 45,96% aspiram a cargos de liderança. O percentual cai para 29,84% entre 25 e 34 anos, 28,33% entre 35 e 44, e 24,49% entre 45 e 59. O dado sugere que, apesar das barreiras, novas gerações vêm avançando na busca por protagonismo profissional.

