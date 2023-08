A- A+

Parlamentares e representantes do setor sucroenergético estão lançando, no auditório da CNA (Confederação Nacional da Agricultura), em Brasília (DF), na manhão desta quarta-feira, a Frente Parlamentar do Etanol, formada por 192 deputados federais e onze senadores.

A frente, criada no início deste mês, nasceu a partir de uma articulação entre a Bioenergia Brasil – antigo Fórum Nacional Sucroenergético – e o Congresso Nacional. Sem fins lucrativos e constituída por representantes de todas as correntes de opinião política do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar do Etanol também visa estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento da infraestrutura nacional.

