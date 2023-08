A- A+

Coluna Parque Dois Irmãos vira o jogo com créditos de carbono O governo e o BNDES estão realizando roadshows para mostrar o potencial do Parque Dois Irmãos

O Governo do Estado de Pernambuco e o BNDES estão realizando roadshows para mostrar o potencial do Parque Estadual Dois Irmãos, conhecido com Horto de Dois Irmãos, espaço que abriga o zoológico da cidade. O objetivo é ampliar o alcance de potenciais interessados no processo de concessão do equipamento. Essa ação acontece após uma revisão da proposta que foi levada à B3 (bolsa de valores de São Paulo), há um ano, sem sucesso.

Na época, a intenção do governo do estado era que a iniciativa privada assumisse a gestão do parque investindo R$ 82 milhões ao longo dos 30 anos da concessão. Com custos operacionais de R$ 566 milhões.

Mas o pacote foi mal embrulhado e o projeto precisou ser revisto. No atual governo, o novo time responsável pela concessão enxergou algo que o anterior não viu: uma mina de ouro. Ou melhor, de créditos de carbono.

Isso porque o Parque Estadual Dois irmãos é um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica urbana de Pernambuco. Tem uma área de 1.158 hectares, incluindo o Açude do Prata, manancial de captação de água com maior pureza de toda região metropolitana. Significa dizer que, além de um ecossistema riquíssimo, tem enorme potencial para gerar créditos de carbono.

O mercado global de créditos de carbono tem impacto social, ambiental e econômico, como prega a cartilha que o mundo corporativo adotou, a do ESG (boas práticas de governança ambiental, social e corporativa). Mesmo emergente, esses créditos já são moedas muito valiosas, porque as empresas precisam deles para limpar o rastro de poluição que deixam no meio ambiente, ficando em compliance com os requisitos do Protocolo de Kyoto.

Isso mudou todo o contexto do negócio, que passou a ser observado com novo olhar por atores corporativos que antes não viam aderência a seus interesses. O último roadshow foi com o Grupo Cornélio Brennand. Outros estão previstos até meados deste mês. Diante dessa nova abordagem, o valor do investimento pode ser redefinido.



