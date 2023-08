Paulo Dantas celebra estabilidade apontada pela Fitch Ratings

A- A+

A Fitch Ratings, uma das principais agências de classificação de risco do mundo, elevou o rating de Alagoas de “BB-“ para “BB” – Perspectiva Estável. Entre seus critérios de avaliação de crédito, a Fitch Ratings considera o saldo devedor que as empresas ou governos possuem. Ou seja, o tipo de dívida e seu grau de endividamento. Como também, qual a sensibilidade a riscos sistêmicos.



“O alagoano pode ficar tranquilo. Em AL, o dinheiro público é administrado com responsabilidade e muita competência. A prova disso é que Alagoas melhorou sua nota na avaliação da Agência de Classificação de Risco Fitch Ratings: agora estamos como BB/Estável”, disse o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB).



Os ratings variam de “AAA” (mais positiva) a “D” (menos positiva). São utilizados ainda sufixos “+” ou “-” para indicar diferentes probabilidades de inadimplência. Entre “AAA e “BBB” está enquadrado o chamado grau de investimento. O termo é usado para definir ou não se uma instituição está em condições apropriadas para receber investimentos.



Alagoas se encontra na escala entre “BB e D”, ou seja, no grau especulativo. Assim, por mais que o governador Paulo Dantas tenha, de certa forma, comemorado a evolução não demonstra exatamente um relação de confiança e segurança, mas baseada em riscos altos.



“Sabe o que isso significa? Isso quer dizer que agências independentes confiam na gestão fiscal do Estado, o que melhora nossa imagem no mercado. Avançamos duas casas em relação a análise anterior, algo muito positivo. O nosso compromisso é garantir melhores resultados nas contas públicas”, diz o governador.

Reação dos alagoanos



“Já somos o Estado com maior solidez fiscal do Nordeste, o que quer dizer que os salários dos servidores não vão atrasar e que os fornecedores serão pagos totalmente, sem risco. Isso tudo sendo o Estado que mais investe recursos próprios no Brasil. Dá orgulho de nossa Alagoas!”, conclui em sua postagem. A reação dos internautas à postagem do governador foi de deboche.

