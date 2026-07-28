A- A+

Coluna Movimento Econômico Pecuária nordestina amplia participação no rebanho brasileiro No período de 20 anos, o Nordeste respondeu por cerca de 32,3% de todo o crescimento líquido do rebanho nacional

A expansão territorial da pecuária, a modernização produtiva, o maior acesso ao crédito e a recomposição dos rebanhos após períodos de seca contribuíram para o avanço da participação do Nordeste no plantel bovino brasileiro. A região passou de 14,05% do rebanho nacional, em 2005, para 15,7% em 2025.

Nesse período de 20 anos, o Nordeste respondeu por cerca de 32,3% de todo o crescimento líquido do rebanho brasileiro. Os dados constam do Beef Report 2026 — Perfil da Pecuária no Brasil, relatório anual da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

A Bahia permanece com o maior rebanho da região, somando 12,037 milhões de cabeças, e ocupa a sétima posição no ranking nacional. O Maranhão, com 8,254 milhões, aparece em segundo lugar no Nordeste e em décimo no país. Juntos, Bahia e Maranhão concentram aproximadamente 66% do rebanho nordestino. Os dois estados também responderam por 80,6% do crescimento líquido da região entre 2005 e 2025.

Os dados mostram que a expansão dos rebanhos se concentrou principalmente em áreas de transição para o Cerrado e fora do núcleo mais seco do Semiárido. O avanço da produção de grãos no Matopiba favoreceu a oferta de milho e de outros insumos destinados à alimentação animal, além de estimular investimentos em infraestrutura e a integração entre lavoura e pecuária. Essas áreas reúnem terrenos planos, condições favoráveis à produção e terras historicamente mais baratas. A expansão, entretanto, também impõe desafios ambientais.

>> Faça parte do canal do Movimento Econômico no WhatsApp

Nos estados mais sujeitos à seca, especialmente Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí e Bahia, parte do avanço está relacionada à recomposição dos plantéis.

E essa recomposição pôde ser percebida principalmente no Rio Grande do Norte, onde ocorreu o maior crescimento proporcional do plantel, com alta de 49,8%, seguido por Maranhão, com 46,1%, e Sergipe, com 36,3%.

Transnordestina

Após conquistar um contrato de R$ 312,8 milhões para executar obras da Ferrovia Transnordestina em Pernambuco, a construtora portuguesa ACA — Alberto Couto Alves ampliou sua presença no mercado brasileiro. A empresa agora conta com uma carteira de encomendas de aproximadamente R$ 1,2 bilhão no país. Com sede em Famalicão, no Norte de Portugal, a companhia será responsável pela elaboração do projeto executivo de engenharia e pela execução da infraestrutura remanescente do Lote SPS 04.

Mercado financeiro

A pernambucana Pequod Investimentos inicia uma nova fase de expansão após ser eleita pela XP a melhor assessoria do Nordeste no Brazil Advisor Awards 2026. A empresa também permaneceu, pelo quarto ano consecutivo, no G20 da corretora. Com R$ 4,5 bilhões sob custódia, 40 profissionais e atuação em Recife, Fortaleza, Maceió e Caruaru, a Pequod pretende contratar 150 especialistas nos próximos cinco anos. A premiação foi anunciada no sábado (25).

Exportações

China, Paraguai e Palau abriram seus mercados para novos produtos brasileiros. A China autorizou a importação de cálculos biliares bovinos. O Paraguai aprovou a exportação de suínos vivos destinados ao abate. Palau liberou a compra de carnes bovina, ovina, caprina e suína. As autorizações foram formalizadas por meio de protocolos e certificados sanitários.



Veja também no Movimento Econômico:

Carcaça, pastagem e frigorífico: o que falta ao Nordeste para exportar mais carne

Carne premium de Alagoas ganha escala regional com cooperativa e uso de IA

Veja também