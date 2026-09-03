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Coluna Movimento Econômico Pejotização chega aos altos executivos Levantamento da EXEC mostra é que há um movimento que chegou até aos níveis mais altos da pirâmide do trabalho, atingindo executivos que estão no comando

A pejotização entre executivos brasileiros está produzindo um fenômeno curioso: em vez de abandonar a lógica da CLT, empresas e profissionais estão reconstruindo parte dela dentro dos contratos de pessoa jurídica. Levantamento da EXEC mostra que 59% das contratações PJ analisadas já incorporam o equivalente ao 13º salário, enquanto 75% incluem bônus ou participação nos resultados.

A pesquisa analisou 720 processos de contratação de alta liderança conduzidos entre janeiro de 2024 e agosto deste ano. Apenas 57, ou 7,9%, previam vínculo PJ. É pouco para falar numa substituição da CLT, mas suficiente para revelar como esse modelo está sendo redesenhado no topo da pirâmide corporativa.

Até o plano de saúde, uma das proteções mais valorizadas pelos profissionais, aparece em cerca de 45% dos contratos, dentro da própria apólice empresarial. Quando isso não ocorre, o custo tende a entrar na negociação da remuneração. A maior fragilidade está na previdência, encontrada em apenas 7% dos pacotes.

Esses dados ajudam a entender duas coisas: Um é o que representa autonomia. Para esses profissionais, autonomia tem menos relação com prestar serviços a vários clientes e mais com liberdade para gerir equipes, orçamento e estratégia.

As empresas continuam querendo dedicação intensa de seus líderes e não é um contrato PJ que vai alterar essa cobrança. Já os executivos continuam buscando previsibilidade financeira e proteção.

A segunda motivação é fiscal. Dependendo da forma como a contratação é estruturada e do enquadramento tributário do profissional, o modelo PJ pode reduzir custos para a empresa e elevar a remuneração líquida recebida pelo executivo.

A pejotização deixou de ser um modelo restrito a alguns setores e passou a ocupar espaço relevante no mercado de trabalho brasileiro. Entre 2022 e 2025, cerca de 5,5 milhões de trabalhadores migraram de contratos CLT para a prestação de serviços como pessoa jurídica. O movimento é mais forte em áreas como tecnologia, comunicação, serviços financeiros e atividades técnico-científicas.

O modelo é legal quando há autonomia real do prestador. É justamente essa fronteira que o Supremo Tribunal Federal terá de tornar mais clara no Tema 1389. O processo discute a licitude da contratação por meio de pessoa jurídica ou como autônomo, a competência para analisar alegações de fraude e o ônus da prova nesses casos.

O que o levantamento da EXEC mostra é que há um movimento que chegou até aos níveis mais altos da pirâmide do trabalho. E ele não ocorre apenas porque as empresas desejam, mas porque milhares de trabalhadores estão dando preferência a um novo modelo, onde conseguem obter mais liberdade, embora isso possa significar perda de direitos trabalhistas e proteção social.

Empresas locais

A pejotização executiva aparece principalmente nas empresas brasileiras. Mais de 82% das companhias que contrataram líderes pelo modelo PJ são nacionais, de capital fechado e, em muitos casos, familiares ou em processo de profissionalização. O fenômeno se espalha por 16 macrossetores, mostrando que não está limitado à tecnologia ou aos novos negócios digitais.

STF no radar

O Tema 1389 será decisivo para o futuro da pejotização. O STF já reconheceu a repercussão geral da matéria, mas ainda não fixou a tese definitiva. Em junho, o relator, ministro Gilmar Mendes, esclareceu que os processos podem avançar nas instâncias ordinárias, devendo permanecer sobrestados nos Tribunais Regionais do Trabalho após o julgamento regional até que o Supremo defina seu entendimento.

Fruticultura: presente futuro

O pesquisador da Embrapa Semiárido, João Ricardo, ministra, no domingo (06/09) a palestra “Perspectivas de mercado na fruticultura: presente e futuro”, durante a Agrinordeste, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O cenário é positivo para o setor: de janeiro a junho, as exportações de frutas cresceram 28% em valor, em dólar, e 21% em volume, reforçando as oportunidades de expansão no mercado internacional.

M&A fora do eixo

O Nunes Costa Advocacia (NCA), do Recife, vem atuando em 18 operações de fusões e aquisições (M&A) em 2026, sendo seis já concluídas e 12 em curso. Nos últimos cinco anos, o escritório assessorou transações que somam R$ 4 bilhões, sendo 60% no setor de tecnologia. O desempenho colocou o NCA entre os dez maiores escritórios de M&A em tecnologia do país, segundo a plataforma TTR Data. A atuação reforça a presença de escritórios nordestinos em um mercado ainda concentrado no eixo Rio-São Paulo.

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