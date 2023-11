A- A+

Se tem um negócio que deve crescer muito nos próximos anos, é o de data center. Avanços na Internet das Coisas (IoT), na Inteligência Artificial (IA) e nos ataques cibernéticos são fatores que alimentam esse mercado. Os dois primeiros por exigirem alto processamento de dados e, o terceiro, por exigir mais segurança.

Os ataques não param de crescer. Só no primeiro semestre deste ano, segundo relatório da empresa de segurança de dados Netscout, o Brasil sofreu 328.326 ataques cibernéticos - 41,78% do total de 785.871 investidas na América Latina. Uma elevação de 8% na região.

Tal panorama levou os sócios da Surfix, que surgiu há 20 anos como empresa de telefonia, a investirem num data center corporativo de padrão internacional para atender ao mercado empresarial de Pernambuco.

Em agosto passado, a Surfix Data Center conseguiu a Certificação Tier III, inédita no estado. No Nordeste, só mais três ou quatro a possuem e alguns são data centers privados, como o da Neoenergia, na Bahia.

O Uptime Institute, sediado em Nova York, é a única instituição no mundo autorizada a certificar empresas com essa chancela. A obtenção é extremamente rígida e cara. Os investimentos totais da Surfix para adequar sua estrutura e obter o Tier III somam mais de R$ 5 milhões. O Tier III confere máxima segurança ao data center.

Aresk Melo, um dos sócios, diz que a Surfix optou pelo modelo Edge Computing (computação de borda), que em outras palavras significa manter os dados perto do cliente para garantir maior latência – tempo de resposta a consulta de um dado.

Assim, nos próximos 10 anos, a empresa vai investir R$ 520 milhões para ter data centers em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, com recursos próprios e de sócios investidores. Essa opção se justifica porque um dos maiores problemas dos grandes data centers, como os da Amazon, Google etc, é o alto consumo de energia.

Boa parte dos clientes da Surfix já sofreram ataques cibernéticos e tiveram dados sequestrados. Muitos não tinham um backup. Só que agora, além de pagar pelo resgate dos dados, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) determina o pagamento de multas pelo vazamento deles.

Preço do frete

O cenário do setor de navegação anda desanimador. Na pandemia, o preço do frete chegou a US$ 14 mil por contêiner, hoje não passa de US$ 2 mil e tende a cair. A pressão europeia por navios mais sustentáveis tem estimulado novas embarcações no mar - só a MSC encomendou 10 porta-contêiner. A oferta global crescerá em 4 milhões de TEUs. Isso corresponde ao volume que só a Maerks tem disponível.

Belém Boulevard

A ACLF abriu loja no Shopping Tacaruna para facilitar as vendas do condomínio lounge Belém Boulevard, no bairro de Campo Grande. O imóvel marca a chegada da construtora ao Recife, após mais de 20 anos no mercado imobiliário de Paulista.

Tech Woman

Inscrições abertas para a primeira edição do Tech Woman, que acontece no próximo sábado (25), das 9h às 17h, no Armazém Catorze, no Bairro do Recife. O evento é para pessoas que se reconheçam mulheres. A iniciativa, com palestras especiais de tecnologia e inovação, é da Assespro PE/PB.

