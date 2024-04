Pernambuco Day, 1º passo para destravar infraestrutura no País

A- A+

Diversos empresários e gestores do setor de infraestrutura de transporte, além de representantes da bancada pernambucana no Câmara dos Deputados, se reuniram ontem (10), em Brasília, no Pernambuco Day, um evento criado para debater mecanismos que possam ajudar a derrubar entraves para atração de investimentos em infraestrutura.

Promovido pela Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e pelo Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), o Pernambuco Day foi primeiro de uma série que discutirá o tema da infraestrutura de transportes envolvendo diversos estados da federação.

O assunto atraiu à sede o IBI um grupo relevante. Além do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o evento reuniu presidentes e diretores de empresas como Agemar, Maersk, Tecon Suape, Dislub Equador, autoridades portuárias, secretários de Estado e associações empresariais.

Um protocolo de Intenções foi assinado para viabilizar a parceria do Instituto com a Frente Parlamentar visando a elaboração de estudos em apoio às pautas prioritárias do setor. Mario Povia, diretor presidente do IBI, explicou que a iniciativa ajudará a derrubar entraves e um dos principais deles é a burocracia.

Segundo Povia, um investimento portuário hoje leva em média três anos para conseguir aprovação. Num cenário de capital volátil, isso tem afugentado investidores, que levam seu dinheiro para outros países.

Presente no evento, o empresário Manoel Ferreira, diretor presidente do Grupo Agemar, que conta com diversos negócios no setor naval e aeroportuário, disse que não adianta o estado ter ótimos portos e aeroportos se as estradas que levam a eles são deficitárias, se faltam ferrovias, se a mobilidade deixa a desejar.

O presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), disse que o Pernambuco Day é o primeiro evento de uma série que visa aproximar o empresariado do Congresso para tratar de temas de interesse do desenvolvimento nacional.

Fortescue

A Fortescue, uma das integrantes da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde (ABIHV), inaugurou nesta terça-feira (dia 9) a primeira fábrica de eletrolisadores de qualidade mundial na Austrália. Trata-se de uma das primeiras plantas industriais do mundo a contar com uma linha de montagem automatizada. Para o Presidente do Conselho da ABIHV, Luís Viga, a inauguração representa um avanço para todo o segmento do Hidrogênio Verde e deve se refletir em novas conquistas tecnológicas, podendo ser replicada em outras partes do mundo, inclusive no Brasil.

Deloitte

Diante das crescentes ameaças cibernéticas, a Deloitte lança, no dia 18 de abril, no Recife a solução em cibersegurança MXDR (Managed Extended Detection & Response, ou Detecção e Resposta Estendida Gerenciada, em tradução livre). A novidade traz consigo a promessa de proteção avançada contra os ataques digitais. Durante o evento para convidados, além da apresentação detalhada da plataforma, os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma simulação imersiva em crise cibernética, por meio dos óculos de realidade virtual.

