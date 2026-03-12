A- A+

Coluna Movimento Econômico Pernambuco ganha destaque nacional com alta do varejo e força da indústria O avanço da atividade da indústria e comércio tem se refletido no mercado de trabalho local

Pernambuco aparece em posição de destaque em dois indicadores recentes da economia. Na indústria de alimentos e bebidas, o setor respondeu por 10,1% do PIB estadual, a maior participação entre os estados do Nordeste e acima da registrada em São Paulo (8,8%), segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). O estado produziu R$ 31,7 bilhões em 2025, com 88 mil empregos diretos, 352,3 mil indiretos e US$ 436 milhões em exportações, o terceiro maior volume da região.

No comércio, o desempenho também chama atenção. O varejo pernambucano cresceu 5,5% em janeiro de 2026 frente a dezembro de 2025, empatando com Rondônia no maior avanço do país no período, segundo o IBGE. Na comparação com janeiro de 2025, o estado liderou novamente o ranking nacional, com bem acima da média brasileira.

O avanço da atividade econômica se reflete no mercado de trabalho. Em 2025, a taxa média de desemprego no Brasil caiu para 5,6%, o menor nível da série histórica, segundo a PNAD Contínua do IBGE. No Nordeste, a região registrou a maior queda do país, com recuo de 1,2 ponto percentual. Em Pernambuco, a taxa de desocupação caiu de 10,9% em 2024 para 8,7% em 2025, uma redução de 2,2 pontos percentuais, indicando melhora no mercado de trabalho em meio ao crescimento da atividade econômica.

Alemanha

O Consulado Geral da Alemanha no Recife abriu chamada internacional para projetos de hidrogênio verde e tecnologias Power-to-X no Brasil. As propostas para o programa H2Uppp podem ser enviadas até 30 de março de 2026. A iniciativa envolve o Ministério Federal Alemão para Assuntos Econômicos e Energia e a União Europeia. O programa conecta empresas brasileiras e europeias por meio de parcerias público-privadas com apoio da GIZ. Propostas podem ser enviadas até 30 de março no site do programa: ptx-hub.org/h2uppp/call-for-proposals.

Casa Zero no SXSW

O CEO da Rede Muda Mundo, Fábio Silva, será palestrante na SP House, durante o SXSW, em Austin, Texas. A apresentação ocorre no dia 15 de março e abordará a trajetória da Casa Zero, iniciativa criada no Recife. O projeto entra em nova fase com a Casa Zero 11, prevista para o primeiro semestre de 2026 em São Paulo. A proposta é ampliar o modelo de impacto social para novos territórios.

Mercado de Capitais

O Banco do Nordeste (BNB) e a Apimec Brasil realizam nesta quinta-feira (12) o seminário Mercado de Capitais para o Nordeste – Desafios e Oportunidades. O encontro acontece das 8h às 12h30, no Porto Digital, no Recife. O evento discutirá alternativas de financiamento para empresas da região. Participam Antônio Jorge Guimarães, Ricardo Tadeu Martins e Pierre Lucena.

Vagas

A Stellantis abriu inscrições para 20 vagas gratuitas no curso de Assistente de Operações Automotivas Industriais, no Polo Automotivo de Goiana. A formação integra o Programa Formare e é voltada a jovens da rede pública nascidos entre 2007 e 2009. As inscrições seguem até 23 de março, no site da Fundação Iochpe. O curso terá 600 horas de aulas presenciais nas instalações da empresa.

Estratégia patrimonial

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Recife realiza no dia 13 de março o primeiro encontro de 2026 do Conselho de Lideranças Familiares. A reunião ocorrerá das 9h às 12h, no RioMar Trade Center, no Recife. O tema será estratégia de crescimento dos ativos das famílias empresárias. O debate contará com a participação do consultor da CFEG ,Felipe Martin.

Homenagem

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, Bruno Veloso, receberá a Medalha de Mérito José Mariano. A homenagem ocorrerá em 19 de março de 2026, às 16h, na Câmara Municipal do Recife. A honraria reconhece personalidades que contribuem para o desenvolvimento do estado. A distinção destaca a atuação de Veloso à frente do setor industrial pernambucano.

Grifes com desconto

O Recife Outlet realiza entre 12 e 15 de março mais uma edição do Super Sale. A campanha oferece descontos de até 80% em produtos de grandes marcas. Entre as participantes estão Calvin Klein, Aramis, Carmen Steffens, Diesel, Kipling, Fila e Reebok. As promoções acontecem durante a semana do Dia do Consumidor.

