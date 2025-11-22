A- A+

Coluna Movimento Econômico Pernambuco puxa os investimentos digitais no NE, com alta acima de 60% O perfil predominante dos investidores em criptoativos está na faixa etária de 35 a 44 anos

O mercado de ativos digitais segue em rápida expansão no Brasil. Segundo levantamento do Mercado Bitcoin (MB), maior plataforma do setor na América Latina, Pernambuco liderou o avanço regional em 2025, com alta superior a 60% no volume de investimentos, seguido pela Bahia, com crescimento de 10,39%.

O desempenho pernambucano reflete também um aumento de 40% no número de investidores, consolidando o estado na 8ª posição nacional em número de clientes e na 10ª em volume aplicado. O perfil predominante desses investidores está na faixa etária de 35 a 44 anos, e os ativos mais negociados seguem o padrão global: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e XRP.

Na Bahia, os dados também indicam movimentação expressiva. O volume de clientes ativos cresceu 39,03% em comparação com 2024. O perfil dos investidores e dos criptoativos preferidos são semelhantes aos de Pernambuco. O estado ocupa a décima colocação em volume de investimentos.

No geral, o destaque ficou mais uma vez para o BTC, que foi o ativo com maior rentabilidade da última década e acumulou valorização de 178% só em 2024, o que ajuda a explicar seu protagonismo também entre os pernambucanos e baianos.

Parte da força desse movimento vem da democratização dos investimentos: é possível aplicar a partir de R$ 100 em produtos como a Renda Fixa Digital. Outra vantagem é a flexibilidade operacional — com negociações disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana —, o que diferencia o segmento do mercado financeiro tradicional.

Tarifas

A decisão de Donald Trump de derrubar os 40% de tarifas sobre produtos do Brasil não contemplou o açúcar. O setor vê nessa exclusão uma forma de pressionar o Brasil a reduzir a tarifa de 18% sobre o etanol de milho americano, que entra, em quase sua totalidade pelo Norte e Nordeste, o que torna a mudança especialmente sensível para a região.

Açúcar x Etanol

Para Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar-PE e da Novabio, a possível troca açúcar x etanol traria mais prejuízos do que ganhos. A cota anual de 155,9 mil toneladas de açúcar, suprida integralmente por usinas nordestinas, é estratégica para as economias dos estados produtores na região.

Contêiner em alta

Entre janeiro e outubro de 2025, o Porto de Suape registrou um crescimento de 7,2% na movimentação de contêineres, totalizando 566.186 TEUs. O aumento é impulsionado pela inauguração de uma linha de longo curso para Singapura, em novembro de 2024, e pela expansão da cabotagem, consolidando Suape como um dos portos mais dinâmicos do Brasil.

Novas Regras do IR

Os advogados especialistas Carlos André Pereira Lima e Thiago Castilho vão detalhar, de forma objetiva e aplicada, os principais pontos da nova regulamentação do Imposto de Renda, seus impactos práticos e como os investidores podem se preparar para o novo cenário tributário. O tema estará em pauta no encontro “Novas regras do Imposto de Renda e Tributação dos Dividendos”, promovido por Da Fonte Advogados e a Athena Investimentos, na próxima segunda-feira (24).

Shopping e seresta

O Paulista North Way Shopping transformou a escuta do cliente em programação de sucesso, mostrando que interagir com o público é estratégico para o negócio. A Seresta North Way foi apontada por frequentadores como tipo preferido de entretenimento. Assim, neste sábado (22) e domingo (23), a programação na área externa gratuita vai reunir Expresso ao Passado, Túnel do Tempo, Expresso 60 e Anderson Ferrer.

