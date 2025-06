A- A+

Coluna Movimento Econômico Pesquisa aponta caminhos para reocupar o centro do Recife Para 63%, melhorias em seguranças e infraestrutura seriam os principais estímulos para uma eventual mudança para o Centro do Recife

O Núcleo de Inteligência de Mercado do Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFafire) decidiu pesquisar o potencial que o centro do Recife reúne para atrair novos moradores e reverter o quadro de degradação urbana. E o resultado indica que, se as políticas públicas de requalificação avançarem de forma estruturada, a degradação da área tende a ser revertida. Entre as 780 pessoas da Região Metropolitana do Recife ouvidas pela pesquisa, entre março e abril deste ano, 63% apontam que melhorias em segurança e infraestrutura seriam os principais estímulos para uma eventual mudança. Incentivos fiscais, como redução de impostos, foram citados por 25%, enquanto 41% afirmaram que participariam de um programa de habitação acessível, caso fosse criado.

Outro dado relevante: 86% apoiam a reutilização de imóveis abandonados (retrofit) como estratégia para ampliar a oferta habitacional, prática já adotada em experiências de recuperação de centros históricos em outras capitais brasileiras e em cidades europeias.

O estudo, que teve predominância de jovens entre 18 e 31 anos, também avaliou o perfil de moradias preferido. Apartamentos compactos aparecem com 40% das respostas, enquanto imóveis de uso misto, com comércio no térreo e residências acima, somaram 31%. Modelos alternativos, como habitação social e projetos de coabitação, também surgiram como possibilidades para diversificar a ocupação habitacional do centro.

Segundo o arquiteto e urbanista José Adriano Pereira, consultor da pesquisa, 56% dos entrevistados sequer conhecem programas públicos voltados à recuperação dos imóveis abandonados, o que evidencia a necessidade de maior divulgação e articulação entre governo, iniciativa privada e sociedade.

Crédito para retrofit

Importante lembrar que, para 2025, o Banco do Nordeste (BNB) disponibiliza R$ 5 bilhões em crédito para projetos de retrofit em centros urbanos, por meio da linha FNE Industrial. Os financiamentos podem ter prazos de até 15 anos, com até cinco anos de carência. Além disso, há uma linha específica de R$ 2 bilhões destinada à revitalização de complexos multiusos no centro do Recife, com prazos de até 12 anos e até quatro anos de carência. Essa linha é voltada para projetos que combinam moradia e comércio, incentivando a recuperação do centro histórico da cidade.

O desafio do BNB

Desde fevereiro, o BNB tem promovido eventos com o objetivo de mostrar as oportunidades para o retrofit. Em entrevista ao Movimento Econômico, o superintendente do banco em Pernambuco, Hugo Queiroz, disse que já existem alguns projetos em fase inicial de negociação para o Centro do Recife. Ele acredita que a operação vai ganhar escala ao longo do tempo. A linha está disponível para todo o Nordeste, abrangendo tanto capitais quanto cidades do interior com centros históricos urbanos. Assista a entrevista com Hugo Queiroz

Compromisso verde

Nesta quinta-feira (05), o Shopping Guararapes inaugura o seu Espaço Sustentabilidade. O ambiente vai exibir as iniciativas ambientais que o shopping realiza há anos — como o uso de energia renovável, estação de tratamento de efluentes, ecopontos de reciclagem e a premiada Horta Yapoatã —, além de vídeos e um mural interativo, convidando os visitantes a assumirem atitudes conscientes.

Bora Empreender Mulher

O programa Bora Empreender Mulher, da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), foi ampliado diante da alta demanda. Empreendedoras com negócios formalizados contam com juros de 0,65% ao mês; já as informais têm taxa de 0,75%. Os valores chegam a R$ 4 mil para CPF e R$ 21 mil para CNPJ, com recursos destinados a capital de giro, pessoal e investimentos fixos. Ao todo, serão disponibilizados R$ 5,5 milhões.

