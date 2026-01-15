Qui, 15 de Janeiro

Coluna Movimento Econômico

Pesquisa inédita revela os números por trás da economia do tráfico

A coleta foi viabilizada por uma metodologia própria do Instituto Phi, que capacita moradores das favelas para atuarem como pesquisadores

A economia do tráfico fincou suas bases na ausência do estadoA economia do tráfico fincou suas bases na ausência do estado - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma das pesquisas mais abrangentes já realizadas no Brasil com pessoas envolvidas no tráfico de drogas expõe, com dados, o que as periferias brasileiras gritam há décadas: a economia do crime não se alimenta apenas de armas, mas de fome, desemprego e abandono estatal. O recente estudo “Raio X da Vida Real”, realizado pelo Data Favela, em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas) e apoio do Instituto Phi, entrevistou 3.954 pessoas diretamente envolvidas com o tráfico, em favelas de 23 estados brasileiros. 

A coleta foi viabilizada por uma metodologia própria do Instituto Phi, que forma e capacita moradores das favelas para atuarem como pesquisadores em suas próprias comunidades. Com margem de erro de 1,56 ponto percentual, a pesquisa oferece uma escuta inédita da base do crime, revelando o que leva essas pessoas a entrar, permanecer e o que poderia motivá-las a sair.

Os dados mostram que a entrada no crime está menos ligada ao desejo de poder ou prestígio e mais às condições materiais: 36% dos entrevistados ingressaram no tráfico para sustentar a família, enquanto 21% disseram não enxergar outra alternativa de renda. Apenas 5% citaram o reconhecimento social como motivador.

Apesar do risco constante, 52% recebem até R$ 3 mil por mês, e apenas 6% ultrapassam R$ 10 mil. Em muitos casos, os valores não cobrem nem os custos familiares básicos.

Questionados sobre o que os faria deixar o tráfico, 61% apontaram um emprego com salário equivalente ou superior ao atual. Outros 43% disseram que só sairiam com proteção física para si e seus familiares, dado que revela o alto risco envolvido na tentativa de ruptura. Além disso, 38% indicaram acesso à educação ou formação técnica como caminho para reconstruir a vida.

A pesquisa também desconstrói a tese da “família desestruturada” como causa central do ingresso no crime. Apenas 13% apontaram episódios de alcoolismo, uso de drogas ou violência doméstica como fatores de entrada no crime.

As mulheres representam 18% da amostra. Muitas ingressam por laços afetivos ou familiares e acumulam a função de chefia do lar. Nesses casos, a permanência no crime está ligada à falta de creche, de alternativas de renda e ausência de rede de apoio.

É claro que o combate ao consumo também precisa ser considerado, mas o estudo mostra que, embora o enfrentamento policial siga necessário, a repressão atinge apenas a superfície do problema. Por oferecer um retrato objetivo das engrenagens que sustentam o tráfico e das condições reais para enfrentá-lo de forma efetiva - basta observar a falta que uma creche faz -, o estudo do Data Favela merece atenção prioritária de gestores públicos e candidatos às eleições de 2026. Sua principal conclusão é que só políticas públicas bem estruturadas e sustentáveis têm o poder de desarticular a base econômica e social que mantém o crime organizado nas periferias.

Hidrogênio no transporte pesado
O projeto cearense H2Mover-Pecém vai receber R$ 33 milhões da Sudene, por meio da Chamada Nordeste, para desenvolver uma microcadeia de transporte com veículos pesados movidos a hidrogênio verde no Complexo do Pecém. A iniciativa prevê a construção de uma planta piloto com capacidade de produzir até 100 kg de hidrogênio por dia, além de infraestrutura de abastecimento e frota inicial de cinco caminhões com tecnologia H2-ICE e FCEV. Com duração de 36 meses, o projeto inclui plataforma de rastreabilidade em parceria com o IFCE e deve iniciar testes em 2028, com operação comercial prevista para 2029.

Capacitação gratuita
O Santander, em parceria com a Amazon Web Services (AWS), lançou o programa Jornada Tech AWS, que vai capacitar 50 mil pessoas gratuitamente em computação em nuvem e inteligência artificial generativa. A formação é voltada para quem deseja se preparar para as profissões do futuro, com duas trilhas complementares: uma focada nos fundamentos de cloud computing e outra nos principais conceitos de IA generativa. As inscrições vão até 15 de março, por meio da plataforma Santander Open Academy.

Iquine IClub
O Iquine IClub, programa gratuito de relacionamento da Tintas Iquine voltado a capacitar pintores profissionais, encerrou 2025 com números robustos: foram mais de 12 mil profissionais impactados e 29.986 treinamentos realizados, segundo Leonardo Vasconcelos, diretor comercial e de marketing da Iquine.

Sanac chega aos 80
O Senac comemora 80 anos em janeiro, com mais de 80 milhões de brasileiros capacitados desde 1946. Presente em 2 mil municípios, a instituição impacta majoritariamente mulheres e egressos da rede pública, muitos por meio de cursos gratuitos.

Temporada de liquidação

Esta aberta a temporada de liquidação nos shopping centers. Np Plaza Shopping, ele segue de 16 a 18 de janeiro, com descontos de até 60% em produtos de diversos segmentos. A gerente de marketing do mall, Carol Seabra, lembra que é boa oportunidade para quem deseja começar o ano renovando o guarda-roupa, a casa ou investindo em autocuidado.

Etiqueta Roxa
Já no Shopping Guararapes, a etiqueta roxa aponta produtos com descontos relevantes em moda, eletrônicos, beleza e lazer. O centro de compras projeta crescimento de 8% nas vendas na temproada, consolidando janeiro como um mês estratégico para o varejo do empreendimento.

