Coluna Movimento Econômico Pesquisa quer entender as empresas familiares do NE Os resultados do projeto podem beneficiar as empresas familiares e contribuir para o desenvolvimento do ambiente de negócios na região

A Escola F, instituição voltada a estimular a governança entre empresas familiares, vai realizar uma pesquisa no Nordeste que pretende dar luz ao universo das empresas geridas por famílias da região.

A pesquisa será feita considerando três fatores: a transição energética; a transição digital; e a participação das novas gerações na gestão e governança das empresas do Nordeste.

Analisando a transição Energética, a Escola F quer avaliar o impacto da mudança de matriz energética nos negócios e nas empresas familiares do Nordeste. A região é responsável por mais de 80% da geração eólica e solar do Brasil e quase 80% dos projetos em construção estão em algum estado do Nordeste, que tem hoje capacidade instalada de quase 30 gigawatts (GW), segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Sob o ponto de vista da transição digital, será verificado como as empresas familiares estão adotando a tecnologia digital em seus processos. A transição de gerações será analisada sob a luz dos desafios e oportunidades da convivência e sucessão dos herdeiros na gestão e governança das empresas.

A Escola F é liderada pelo médico Boris Berenstein com a participação dos consultores Antônio Jorge Araújo e Elane Cabral. Eles acreditam que os resultados do projeto podem beneficiar as empresas familiares e contribuir para o desenvolvimento do ambiente de negócios na região Nordeste.

Selic

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) se reúne, pela primeira vez no ano, nesta terça-feira (30), para decidir sobre a taxa Selic. O mercado se mantém otimista. A expectativa de analistas ouvidos pelo ME é de que taxa Selic terá mais uma redução de 0,50 ponto percentual, passando para 11,25%.

Recife TOP 3

Recife aparece como um dos três destinos de maior interesse entre os brasileiros para viagens nacionais em 2024, ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro. Já Lisboa é o destino internacional mais buscado, seguido por Orlando. Apesar da crise que assola a Argentina, Buenos Aires segue como o principal destino pesquisado na América do Sul, segundo o KAYK, buscador de viagens.

Centro de convenções

O Pernambuco Centro de Convenções está digitalizando a venda de ingressos. A nova plataforma Cecon Tickets já conta com vários eventos à venda para este ano. As vendas físicas, porém, seguem funcionando para quem prefere realizar a compra no local. O CEO, Cláudio Vasconcelos, diz que o investimento em tecnologia é uma das premissas do Consórcio CID para a gestão do centro.

Visto para EUA

De acordo com os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), o Brasil protocolou 1.849 pedidos de visto EB-2 NIW (para indivíduos com grau acadêmico avançado e considerados especialistas nas suas profissões) no último trimestre de 2023. A marca foi tão expressiva que ficou à frente de China (1.1779) e Índia (839), nações historicamente líderes no quesito.

Hospital de Câncer

O Hospital de Câncer de Pernambuco comemora avanços com a criação de comitês consultivos. O inovador modelo de gestão completou seis meses de operação, com solução de 90% das ocorrências no prazo deliberado, segundo sua administração. A Instituição responde por 60% do tratamento de câncer no Estado de Pernambuco.



