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Coluna Movimento Econômico Petrolina ganha posição estratégica entre ferrovia e Hidrovia do São Francisco O plano também prevê uma ampliação da Transnordestina pela costa, em bitola larga, formando um corredor entre seis capitais, de Salvador a Natal

O Plano Nacional de Logística 2050 (PNL 2050), lançado pelo governo federal nesta quarta-feira (12), define as diretrizes que orientarão os investimentos públicos e privados no setor de infraestrutura até 2050, para os modais rodoviário, ferroviário, aquaviário, hidroviário e aeroportuário.

O redesenho da malha ferroviária traz como novidade um eixo pelo litoral nordestino, entre Salvador e Natal, enquanto, no interior, coloca Petrolina em posição estratégica na integração entre diferentes modais.

O plano criou o Eixo Intermodal nº 2 — Hidrovia do São Francisco, que reúne a consolidação da hidrovia entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA)/Petrolina (PE), a implantação de terminais portuários em Petrolina, a ampliação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) entre Salvador e Petrolina e a construção da ligação ferroviária Petrolina–Salgueiro.

O desenho transforma Petrolina em um ponto de conexão entre a Hidrovia do São Francisco, a FCA e a Transnordestina. Pelo modelo previsto no plano, cargas transportadas pelo rio poderiam chegar a Petrolina e seguir pela ferrovia até Salgueiro, onde se conectariam à Transnordestina. A partir daí, teriam acesso ao corredor em direção ao Porto do Pecém e, caso o trecho Salgueiro–Suape seja efetivamente implantado, também ao complexo portuário pernambucano.

O plano também prevê uma ampliação da Transnordestina pela costa, em bitola larga, formando um corredor entre seis capitais, de Salvador a Natal. Um segundo trecho seguiria de Natal a Macau, no Rio Grande do Norte. Esse corredor longitudinal pelo litoral dá nova lógica à ferrovia, interligando alguns dos maiores centros econômicos da região.

Embora o Ministério dos Transportes estime que o PNL possa mobilizar R$ 1,225 trilhão até 2050, o plano não detalha como os recursos serão aplicados. Nos novos eixos, faltam valores, fontes de financiamento e cronogramas, reforçando seu caráter estratégico, e não de execução imediata.

O PNL ainda é um mapa de prioridades, não um calendário de obras. E, lançado em ano eleitoral, essa distinção ganha importância: o governo definiu onde pretende chegar até 2050, mas ainda precisa mostrar quanto custará, de onde virão os recursos e quando os novos trilhos sairão do papel.

J&F de olho em Suape

A J&F, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, planeja construir um terminal de gás natural liquefeito (GNL) e uma usina termelétrica de grande porte na região do Porto de Suape, em Pernambuco. O projeto prevê uma operação integrada, reunindo o recebimento do gás importado por navios, a regaseificação e a geração de energia na mesma região. É um negócio de vários bilhões de reais em investimentos. O empreendimento será desenvolvido pela Âmbar Energia, empresa do grupo que possui 59 unidades de geração e 6,3 GW de potência instalada, com forte atuação em gás natural. Procurada, a Âmbar não respondeu.

Roadshow de logística

O Recife recebe, no dia 20 de agosto, o Senior Roadshow RE | LOG, evento voltado para o setor de logística. O encontro será no Coco Bambu, a partir das 14h. A programação é direcionada especialmente a empresas que contratam transportadoras, possuem frota própria ou operam estruturas de armazenamento. A participação é gratuita, mediante inscrição pela plataforma Sympla.

Newvia Bajaj abre terceira concessionária em Pernambuco

A Newvia Bajaj, do Grupo Via1, inaugurou sua terceira concessionária em Pernambuco, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. A unidade reúne showroom, oficina e serviços de vendas e pós-vendas. Com a abertura, o grupo chega à sétima concessionária da marca. Segundo Hugo Giestosa, gerente-geral da Newvia Bajaj, a expansão faz parte da estratégia de ampliar a presença da marca no Nordeste.

Gelado

A pernambucana Degusta Delícias Geladas inaugura neste domingo (16) um quiosque no Shopping Recife, no segundo piso. A empresa está presente em mais de 1 mil pontos de venda em diferentes regiões.

Real Estate

Armando Nogueira, CEO do Hub On Ecossistema Imobiliário e diretor de Inovação da ABMI, foi destaque no Real Estate Awards, realizado em São Paulo. Ele venceu as categorias Líder do Ano e Líder Destaque Nordeste.

Gooxxy

A Gooxxy tem ajudado a reduzir o desperdício ao recolocar no mercado produtos próximos da validade, sempre antes do vencimento. Parte desses itens é destinada a supermercados locais, onde chega ao consumidor com descontos de até 80%. A empresa trabalha com marcas como Nestlé, Mondelēz, Unilever, Danone, BRF e P&G.

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