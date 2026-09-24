A- A+

Coluna Movimento Econômico Polo do gesso articula incentivos fiscais e mira retomada das exportações As empresas do setor esperam recuperar canais de exportação que perderam espaço nos últimos anos diante da concorrência do gesso espanhol

O setor gesseiro do Araripe quer incentivos fiscais para tentar ampliar sua competitividade frente ao gesso importado, que chega ao mercado com preços bem mais baixos. Em uma ampla articulação, empresários da região se uniram para pedir ao Governo de Pernambuco medidas que ajudem a aumentar a competitividade do setor.

A articulação reúne a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Araripe (Adesa), o Sindicato da Indústria do Gesso do Estado de Pernambuco (Sindusgesso) e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), por meio de sua representação regional no Araripe.

Entre as propostas que serão pleiteadas estão mecanismos para utilização e transferência dos créditos de ICMS acumulados na aquisição de insumos, embalagens e energia; o diferimento do imposto nas etapas anteriores à exportação; e benefícios relacionados ao ICMS incidente sobre o transporte interno das mercadorias destinadas ao mercado externo. O documento a ser entregue também propõe que o pleito seja analisado no âmbito do Prodepe.

Segundo o presidente da Adesa, Daniel Torres, a proposta toma como referência mecanismos utilizados em outros estados para apoiar setores exportadores. Torres cita como inspiração a indústria calçadista do Rio Grande do Sul, onde o benefício corresponde a 3%.

A estratégia também mira o mercado externo: ao reduzir os custos da cadeia produtiva, as empresas esperam recuperar canais de exportação que perderam espaço nos últimos anos diante da concorrência do gesso espanhol. Agora, por meio de articulações com representações ligadas à África Ocidental, o setor vem trabalhando para abrir esse mercado.

As entidades que trabalham na elaboração do documento devem apresentá-lo durante a ExpoGesso, feira anual que será realizada em Trindade, de 29 a 31 de outubro, e, em seguida, encaminhá-lo ao Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz-PE).

Negociações com a África

A Câmara de Comércio, Desenvolvimento & Integração Brazil–ECOWAS (CCBE) é uma entidade voltada à aproximação empresarial e institucional entre o Brasil e países da África Ocidental. ECOWAS é a sigla, em inglês, da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO). É com ela que empresários do polo gesseiro do Araripe vêm tentando abrir um canal de exportação.

Aponti

A Aponti recebe a governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra na 4ª edição do Aponti Conecta, nesta quinta-feira (24), das 12h às 14h. O encontro reunirá empresários do setor de tecnologia para discutir demandas da área e propostas para Pernambuco. Entre os temas previstos estão formação de profissionais, inovação, investimentos e expansão do setor para o interior do estado. O debate será conduzido pelo presidente da Aponti, Italo Nogueira.

Abrasel

Recife vai sediar o Salão Abrasel Nacional em 2027. O evento será realizado nos dias 17 e 18 de agosto, no Recife Expo Center. Empresários, profissionais, fornecedores e especialistas de todo o país vão se reunir para discutir os desafios e as oportunidades do setor de alimentação fora do lar. A primeira edição, realizada em São Paulo em 2026, registrou 10.932 inscritos.

Agro FTI

O empresário Marcelo Tavares de Melo promove o 4º Dia de Campo da Agro FTI em 10 de outubro, a partir das 8h, no Haras Agro FTI, em Sairé. O encontro reunirá produtores, criadores e profissionais da pecuária para troca de experiências e negócios. Thiago Bernardino, pesquisador de Pecuária do Cepea/SP, falará sobre o cenário e as perspectivas do setor. A programação inclui um *shopping* de animais, com 25 touros Sindi e algumas fêmeas Nelore. De 11 a 14 de outubro, haverá leilões virtuais de touros e fêmeas das raças Sindi e Nelore.

Hospital Med

A HospitalMed 2026 será realizada de 21 a 23 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções. Em sua 14ª edição, a feira espera receber mais de 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores e investidores. Estão previstos mais de 300 expositores e 400 marcas. Promovido pela Insight Feiras & Negócios, o evento reúne empresas e instituições da cadeia de saúde do Norte e Nordeste para apresentar produtos e serviços e discutir negócios, tecnologia e gestão. O credenciamento é gratuito para profissionais com CNPJ e está disponível no site da HospitalMed. Para pessoas físicas, a entrada custa R$ 50.

Veja também no Movimento Econômico:

Paulista North Way Shopping recebe investimentos de R$ 2,2 mi e gera 100 vagas

Com alta de 61% nos granéis líquidos, Suape bate recorde mensal em movimentação

Galapagos Capital inaugura escritório no Recife e amplia atuação no Nordeste

Com geleia sem conservantes e pipoca gourmet, Nordeste é destaque do Prêmio Assaí

Veja também