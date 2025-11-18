A- A+

Coluna Movimento Econômico Porto de Suape recebe hoje última etapa do Conexões Transnordestina Com presença da governadora Raquel Lyra, evento reunirá nesta terça-feira, em Suape, empresários, gestores e técnicos de cidades do Sertão, Agreste e Litoral

Pernambuco tem, nesta terça-feira, uma oportunidade concreta de retomar com profundidade e foco o debate sobre a Ferrovia Transnordestina — um projeto estratégico com potencial para transformar o futuro logístico e econômico do estado. A conclusão do trecho Salgueiro–Suape, paralisado desde 2016, pode ativar o maior vetor de dinamismo regional em décadas. Mais do que trilhos e vagões, trata-se de um elo de competitividade e desenvolvimento — que, até aqui, vem sendo negligenciado por parte da classe política, mais preocupada com disputas orçamentárias do que com uma agenda de futuro.

Após seis encontros realizados desde julho em cidades-chave como Salgueiro, Petrolina, Araripina, Caruaru e Belo Jardim, o seminário Conexões Transnordestina chega à sua etapa final nesta terça-feira (18), em Suape. O evento marca a consolidação das propostas do setor produtivo e da sociedade civil em torno da retomada da ferrovia. A entrega da Carta de Suape, construída a partir das escutas regionais, será o ponto alto da programação e contará com a presença da governadora Raquel Lyra.

Reunindo representantes de todas as regiões — do Sertão ao Litoral — o encontro será realizado na sede administrativa do Porto de Suape, com promoção do portal Movimento Econômico e patrocínio da Sudene e do próprio porto. Em pauta, o impacto da chegada da ferrovia ao complexo portuário: mais eficiência no escoamento de mercadorias, atração de novas rotas de navegação e aumento da competitividade logística.

Ao longo de seu traçado, o projeto promete impactos relevantes. Salgueiro poderá se consolidar como entroncamento estratégico entre interior e litoral, com vocação para centros de armazenagem e distribuição. No Araripe, Araripina ganhará nova rota de escoamento para o gesso e seus derivados — com redução de custos e ampliação de mercado e resgate de sua competividade. Já em Petrolina, um possível ramal pode oferecer alternativa de transporte para a fruticultura e outras cadeias do agronegócio. Todo o corredor entre Salgueiro e Suape tende a se tornar atrativo a investimentos logísticos, industriais e de serviços.

Para o especialista em transporte Luiz Fernando Ferreira, da consultoria Macroinfra, ferrovias são eixos naturais de desenvolvimento econômico e social. Ele ressalta que a ligação com Suape fortalece o porto no abastecimento de combustíveis e na diversificação de cargas. Mas faz um alerta: para ser verdadeiramente competitiva, a ferrovia precisa de ajustes técnicos — como bitola adequada e correções em trechos de difícil operação. Pontos que estarão no debate de hoje.

Ao chegar ao seu final, o Conexões Transnordestina cumpre seu papel de articular sociedade civil, setor produtivo e gestores públicos em torno de uma agenda de desenvolvimento de longo prazo. Não se trata de retomar obras apenas — mas de reativar um projeto logístico capaz de reposicionar Pernambuco no mapa da competitividade nacional.

Reação à PEC das emendas

Mais uma vez, as lideranças empresariais reagem aos entraves da Alepe: em meio ao avanço de pautas que pressionam o orçamento estadual, como a PEC das emendas e mudanças na concessão da Compesa, o setor produtivo alerta para o risco de desorganização fiscal e paralisação de investimentos estratégicos. Fiepe, CIEPE, Fecomércio, FAEPE e Movimento Atitude cobram responsabilidade orçamentária.

ZEEKR no Recife

O Grupo AutoNunes apresenta nesta terça-feira (18) a ZEEKR Auto Oriente, primeira loja da marca no Nordeste. A ZEEKR, marca chinesa do Grupo Geely, chegou ao Brasil em outubro de 2024 e está presente em 40 países. A chegada da ZEEKR ao Recife consolida o crescimento do mercado local de veículos elétricos e reforça a posição de Pernambuco como um dos estados mais receptivos à mobilidade eletrificada.

Veja também no Movimento Econômico:

Transnordestina coloca potencial de Suape em jogo





Veja também