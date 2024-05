Porto Digital aposta em empresa tradicional para seguir crescendo

A- A+



O Porto de Digital, que bateu recorde de faturamento em 2023, chegando a R$ 5,4 bilhões, traçou nova estratégia para seguir crescendo. Além do tradicional fomento a startups, a direção do parque tecnológico vem estimulando empresas da economia tradicional a internalizar suas áreas de tecnologia.

Essas empresas, em geral, terceirizam 70% dos serviços de TI, deixando apenas 30% sob responsabilidade do time da casa.

Vendo oportunidade neste cenário, o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, tem buscado levar mais empresas a instalar seu time de TI no ecossistema do Bairro do Recife. Lucena já conseguiu atrair empresas como Deloitte, Moura e Bradesco. Nos próximos dias, recebe a visita de diretores da M. Dias Branco, simpáticos à ideia internalizar a operação. O argumento é que o ecossistema do Recife oferece boa rede de possíveis fornecedores de tecnologia, além de capital humano.

Círculo Virtuoso

A chegada dessas grandes corporações gera um círculo virtuoso, porque elas acabam contratando startups, alimentando negócios. Isso, sem falar na possibilidade de surgirem spin-off, que são novas empresas que nascem dentro dessas unidades de TI.

Games

Uma outra aposta do Porto Digital é a nova tendência na área de games. As empresas instaladas no ecossistema se tornaram famosas por exportar jogos, mas agora o mercado global tem demandado design e cenários. Assim, o parque tecnológico inicia a reforma da sede do Porto Mídia, na Rua do Apolo, para atender a esse segmento. O investimento é de R$ 14 milhões bancado por empresas como BNDES, Bunge, Neoenergia e Shell.

Nova âncoras

Os restaurantes a la carte se tornaram as novas âncoras dos shopping centers, disputando importância com lojas de departamento. Para atrair marcas capazes de agregar um público qualificado, os centros de compras estão dispostos a pagar alguns milhões. Recentemente, uma rede local de comida regional chegou a receber quase R$ 10 milhões para se instalar em dois shoppings do Grande Recife, uma espécie de “luva” invertida.

Abrasel

Uma fonte graduada de um desses centros revelou a esta coluna que, em geral, se paga metade do valor em dinheiro e metade na forma de financiamento para a obra. Para o presidente da Abrasel-PE, Toni Sousa, o subsídio a certos restaurantes é um movimento natural pela capacidade que eles têm também de gerar receita.

Mirtilo

O cultivo de mirtilo está em expansão no Vale do São Francisco graças a variedades adaptadas geneticamente, que alcançam alta produtividade em climas quentes como o do Sertão. E para estimular produtores a cultivarem a fruta, o Sebrae/PE e o Sindicato dos Produtores de Fruta de Petrolina realizam, no dia 10 de maio, às 18h30, no auditório do Senai de Petrolina, o “Mirtilo Day”.



Atlas no Nordeste

A Atlas Eletrodomésticos, proprietária das marcas Atlas e Dako, tradicional indústria de linha branca no Brasil, escolheu a cidade de Escada, em Pernambuco, para instalar sua primeira operação no Nordeste. A nova planta começará as atividades este mês com uma linha completa de produtos especialmente desenvolvida para os consumidores do Nordeste. A unidade vai fornecer para todos os Estados da região, que é a segunda maior em participação no volume de vendas de fogões da empresa.



