A- A+

Coluna Movimento Econômico Porto Digital Europa amplia parcerias e fortalece presença brasileira no mercado europeu A escolha de Aveiro como base do Porto Digital Europa se mostrou estratégica

De Aveiro, Portugal – O Porto Digital Europa, a extensão internacional do parque tecnológico recifense, está firmando protocolos de cooperação com os parques tecnológicos espanhóis de Bilbao e Málaga, este último o maior da Europa. Os acordos visam facilitar a expansão das empresas com DNA brasileiro no continente europeu.

O PD Europa abriga nove empresas internacionalizadas e cinco já delas firmaram negócios em Portugal. A abertura de mercado para esse recém-formado ecossistema digital tem sido a principal missão do gestor do Antônio Barbosa. Ele está à frente da unidade avançada desde outubro passado, quando a sede foi inaugurada em Aveiro, cidade localizada na região central de Portugal, num edifício histórico de 1.300 metros quadrados que passou por um retrofit, incorporando tecnologia e oferecendo espaço para 200 estações de trabalho.

O modelo do Porto Digital Europa é pioneiro. Enquanto outras entidades oferecem suporte pontual, o hub atua como uma verdadeira embaixada da tecnologia brasileira, com presença física e institucional consolidada. Nesse sentido, a parceria com consulados de diversos países sediados em Lisboa também é estratégica.

A atuação do ecossistema instalado em Aveiro vem sendo reconhecido por entidades como o Sebrae Tech e Apex Brasil que já apoiam a iniciativa. A Apex, inclusive, deve ampliar sua colaboração nos próximos anos. Um dos projetos em andamento é a integração do Porto Digital Europa à Casa do Brasil em Lisboa, um espaço institucional que funcionará como ponto de apoio para empresas brasileiras na capital portuguesa.

As parcerias com parques tecnológicos brasileiros também são fundamentais na consolidação do PD Europa, já que o espaço está aberto a empresas de qualquer estado do Brasil. Dessa forma, já foram firmados acordos com o Tecnopuc (Porto Alegre), o Parque Tecnológico de São José dos Campos e hubs de inovação no Rio de Janeiro e Salvador. O objetivo é atrair empresas desses parques para fortalecer o ecossistema em Portugal, ampliando sua escala e visibilidade, evitando abordagens isoladas que diluem o impacto e dificultam a inserção no mercado europeu.

A escolha de Aveiro como base do Porto Digital Europa também se mostrou estratégica. Diferentemente de cidades maiores, como Lisboa ou Porto, Aveiro oferece um custo operacional mais acessível e um ambiente propício à formação de comunidades empresariais. O porte compacto da cidade facilita a interação entre empreendedores, favorecendo um ecossistema de inovação mais colaborativo. Além disso, a proximidade com grandes centros europeus permite acesso ágil a mercados estratégicos, sem os desafios logísticos e financeiros das metrópoles.

Fiepe Internacional

O Centro Internacional de Negócios (CIN-PE) da Federação das Indústrias de Pernambuco realiza mais uma edição do FIEPE Internacional, com o tema "Cenário Econômico Global: Desafios e Oportunidades para a Indústria". O evento contará com a análise do diplomata, economista e ex-presidente do BRICS, Marcos Troyjo. O encontro acontece no dia 10 de abril, às 18h, na Casa da Indústria.

Evento de Segurança Hídrica

O Centro de Eventos Recife sedia o III Seminário de Segurança Hídrica, que será realizado de 26 a 28 deste mês, numa iniciativa do Banco Mundial e do Consórcio Nordeste.

Viva a Vida 60+

A revista Viva Vida 60+ completa dois anos e, para celebrar a data, promove o Bate-Papo 60+. O convidado será Marcelo Silva, economista e integrante do conselho de gestão de algumas das maiores empresas do Brasil, como o Magazine Luiza. O tema do encontro será a perpetuidade das empresas familiares. O evento acontece no dia 25 de março, no JCPM, para convidados.

Pernambuco em Perspectiva

Tadeu Alencar será o convidado da próxima edição do Pernambuco em Perspectiva, evento promovido pela revista Algomais e pela Rede Gestão25. O encontro acontece no Empresarial Riomar 5, no dia 25 de março, às 19h.



Leia também no Movimento Econômico:

Com Porto Digital, comunidade de startups do Brasil se expande na Europa

Papo de Negócio #7 – Neurotech: de pioneira em IA à venda bilionária para a B3

Com MV, Hospital Geral do Grajaú se torna o 1º do setor na AL com status de hospital digital

Veja também