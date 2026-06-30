Porto Digital leva mais 10 empresas para internacionalização em Portugal

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A antiga rota entre Brasil e Portugal, aberta pelos navegadores há séculos, ganha agora outro sentido. Em vez de embarcações portuguesas cruzando o Atlântico em busca de novos territórios e riquezas, são empresas pernambucanas de tecnologia que chegam a Portugal para internacionalizar suas operações.

Recentemente, o distrito de inovação de Aveiro recebeu mais dez empresas de Pernambuco interessadas em expandir seus negócios para a Europa. A movimentação reforça a conexão entre dois ecossistemas que carregam, até no nome, uma simbologia comum: o Porto Digital, no Recife, e o Cais do Porto, que passam a operar como pontes para empresas que buscam atravessar fronteiras com menor risco e mais apoio institucional.

Renaux, Sião, Siestabox, Madrix, Ray Consulting, Blue Technology, Ecomilhas, Stepps e Sherlock formam a segunda turma de empresas recebida por Aveiro por meio do Programa de Internacionalização do Porto Digital, desenvolvido com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, a Secti.

Esse movimento fortalece Pernambuco dentro da economia da inovação. Ao criar uma rota estruturada entre Recife, Aveiro e Lisboa, o Porto Digital deixa de ser apenas um ambiente de desenvolvimento tecnológico regional e passa a atuar de forma mais ativa como plataforma internacional de negócios.

E agora, o lançamento da Conexão Luso-BR — Chamada Binacional de Inovação Aberta em Turismo dará mais força a essa rota. A iniciativa é da Embratur, por meio do EmbraturLAB, em parceria com o Porto Digital, com apoio do Turismo de Portugal e do Cais do Porto. O programa vai selecionar dez startups — cinco brasileiras e cinco portuguesas — com soluções tecnológicas já validadas no setor de turismo e capacidade de expansão internacional. A ideia é aproximar os dois mercados e criar uma rota de negócios.

A chamada terá duração de cinco meses e será dividida em duas trilhas: uma para startups brasileiras interessadas em entrar no mercado português e outra para portuguesas que buscam desenvolver negócios no Brasil. Porto Digital e Cais do Porto ficarão responsáveis pela mobilização dos ecossistemas, pelo acesso aos mercados locais e pelo acompanhamento dos projetos selecionados.

Em Portugal, Aveiro e Lisboa serão as bases para as empresas brasileiras. Já no Brasil, o Recife será a porta de entrada por meio do NERD — Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital do Porto Digital —, que teve sua sede recém-inaugurada, ampliando a capacidade do Porto Digital de receber negócios em fase de expansão, oferecer suporte a empreendedores e fortalecer a conexão entre inovação, mercado e internacionalização.

Prêmio Abrasce

Dois shoppings do Recife saíram vencedores no Prêmio Abrasce 2026, considerado o Oscar do setor de shopping centers. O Shopping Tacaruna conquistou prata na categoria Campanhas Institucionais, enquanto o RioMar Recife recebeu dois bronzes, nas categorias Sustentabilidade Ambiental e Tecnologias Aplicadas à Operação. Em Pernambuco, o Shopping Center Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, também foi reconhecido, com bronze em Ações de Natal.

Be8

Continua em análise no Conselho de Política Tributária da Sefaz a concessão de benefícios fiscais para a Be8. O assunto foi pautado, mas nenhuma decisão foi tomada ainda. O projeto prevê investimentos de R$ 400 milhões para instalar, em Suape, uma unidade de produção do biocombustível BeVant, destinado a grandes consumidores de diesel interessados em reduzir emissões no curto prazo. Motores a diesel podem usar 100% do BeVant sem mistura.

Vinho

O enólogo português Paulo Laureano comanda pessoalmente, nesta quinta-feira, no Recife, um almoço de harmonização para apresentar o Privilegium, clube de vinhos integrado ao Vin Club Premiere, atualmente em construção em Gravatá.

Arbitragem na Amcham

A CAM Amcham realiza, no dia 3 de julho, o IV Encontro de Arbitragem Recife, no Bugan Hotel, das 9h às 12h. Debatem o tema Arthur de Paula, do Candido Martins Cukier; Nathalia Grizzi, do Martorelli Advogados; Fernando Filho, da KPMG; Diego Valois, do Estaleiro Atlântico Sul; Érika Ferraz, do Instituto de Advogados de Pernambuco; e João Lessa, da J. Lessa Advocacia Empresarial.

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