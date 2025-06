Porto Seco surge como ideia para diminuir dependência do interior em relação à costa

A- A+

A proposta de implantação de um Porto Seco começa a ganhar atenção em Pernambuco. Em evento recente do Consórcio de Prefeitos do Agreste e Mata Sul de Pernambuco, 35 gestores municiais, ao lado do ministro Sílvio Costa Filho, levantaram essa pauta.

O Porto Seco representa muito mais do que um projeto de infraestrutura. Trata-se de uma estratégia robusta de transformação econômica, social e logística, com potencial para reconfigurar a dinâmica produtiva do interior do estado.

Atualmente, a maior parte das atividades de comércio exterior e logística pesada se concentra nas regiões metropolitanas, especialmente no Porto de Suape. A criação de um Porto Seco no interior rompe essa lógica centralizadora, permitindo que municípios do Agreste e da Mata Sul se integrem diretamente às cadeias produtivas nacionais e internacionais. Isso significa menos dependência da infraestrutura portuária costeira, democratizando o acesso ao comércio exterior.

O Porto Seco atua como um terminal intermodal, viabilizando operações aduaneiras e logísticas longe dos portos marítimos. Quando conectado à ferrovia Transnordestina — que pretende ligar o interior do Nordeste a portos estratégicos —, cria-se um corredor logístico eficiente e de baixo custo. Esse arranjo reduz significativamente o preço do frete, o tempo de deslocamento de cargas e os gargalos logísticos, especialmente para setores como agronegócio, indústria têxtil, alimentos, bebidas e mineração.

Com a melhoria na infraestrutura, as empresas passam a enxergar o interior como um local viável e atrativo para instalação de centros de distribuição, indústrias e empreendimentos logísticos. Isso resulta na geração de empregos diretos e indiretos, aumento da arrecadação municipal e fortalecimento das economias locais. A descentralização da atividade econômica contribui ainda para a redução das desigualdades regionais.

BB verde

Os terminais de autoatendimento do Banco do Brasil passaram a fornecer o comprovante de depósito em dinheiro pelo WhatsApp. A opção é facultativa. O cliente, ao depositar dinheiro nos terminais, pode escolher se receberá o comprovante impresso ou pelo WhatsApp. A nova funcionalidade integra a agenda ambiental, social e de governança (ASG) do banco.

CentroCultural

A Zona Sul do Recife ganhará um o espaço para a cultora, o Centro Cultural. Ele chega com proposta de integração de cultura e arte, experiências gastronômicas e impacto social. Com projeto arquitetônico assinado por André Reis e Pedro Mota, o espaço abrigará exposições com curadoria do MIS São Paulo – Museu da Imagem e do Som. Terá bistrô, teatro/auditório, restaurante comRooftope exposições permanentes como o acervo de máquinas musicais raras adquiridas do colecionador Zé Roberto Briguenti via Lei Rouanet. O Centro Cultural nasce como braço urbano do Instituto Marcos Hacker de Melo, entidade que já atua em escolas públicas da Zona da Mata Sul.

Leia também no Movimeto Econômico:

5G nas festas juninas: operadoras testam nova era da conexão

São João em Pernambuco vive entre o glamour e o forró da resistência

Festa, forró e bilhões: como o São João aquece o NE

Veja também