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Coluna Movimento Econômico Portos do Nordeste ampliam investimentos e acirram disputa por novas cargas A próxima movimentação ocorrerá em 9 de dezembro, com os leilões previstos de três terminais de portos da região na B3, em São Paulo

Os portos do Nordeste atravessam um período de expansão, modernização e reposicionamento comercial. Dos grandes complexos de Suape, Pecém e Itaqui aos terminais de menor porte, a região amplia sua capacidade operacional e busca novas conexões com o comércio internacional. O movimento envolve investimentos privados, dragagens, novos terminais e estratégias para conquistar cargas que hoje utilizam outras rotas. A disputa é para integrar cadeias produtivas e reduzir os custos logísticos da região.

Neste cenário, chama atenção os portos menores. No Piauí, o terminal de Luís Correia, o mais novo da região, começa a construir sua própria rede internacional. Após obter o alfandegamento da Receita Federal, em setembro, o Porto Piauí avançou nas negociações com o Porto de Aveiro, em Portugal. A parceria, formalizada em abril, prevê o desenvolvimento de rotas comerciais entre os dois países, com a perspectiva de realizar a primeira operação de exportação de grãos em 2027.

A aproximação com Aveiro representa uma tentativa de inserir o Piauí diretamente no mercado europeu, reduzindo sua dependência histórica dos portos do Ceará e do Maranhão. O projeto também abre perspectivas para o escoamento da produção do Matopiba. Entretanto, a viabilidade dessa rota dependerá da formação de volumes regulares de carga e de uma estrutura logística terrestre capaz de competir com os corredores já consolidados.

Em Pernambuco, o Porto do Recife busca oportunidades na cadeia de petróleo e gás associada à exploração da Margem Equatorial. Empresas do setor offshore já consultam a administração sobre a disponibilidade de áreas para futuras operações. O presidente do Porto, Wagner Maciel, aposta na experiência adquirida durante o pré-sal, quando a GE utilizou instalações do terminal para montar equipamentos destinados a plataformas de petróleo. O Porto dispõe de aproximadamente 130 mil a 135 mil metros quadrados de área alfandegada, além de armazéns e pátios que podem atender ao setor.

Na Bahia, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) aprovou o projeto de implantação do Terminal de Uso Privado (TUP) Porto Sul, em Ilhéus, com investimentos previstos de R$ 6,59 bilhões. Executado pela Bahia Mineração (Bamin), o empreendimento será integrado à Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), formando um corredor logístico para o escoamento de minério de ferro, grãos e celulose do interior baiano e do Centro-Oeste. O projeto integra um conjunto de 15 propostas aprovadas pelo conselho, que somam R$ 10,8 bilhões em financiamentos.

A implantação do Porto Sul, entretanto, depende do avanço da Fiol, cuja construção enfrenta dificuldades. As obras do trecho entre Ilhéus e Caetité, com 75% de execução, estão suspensas desde abril de 2025. O governo federal negocia a transferência da concessão da Bamin para a portuguesa Mota-Engil e o reequilíbrio do contrato. A conclusão da ferrovia será decisiva para viabilizar a operação do terminal e consolidar um novo corredor de exportações na Bahia.

A próxima movimentação ocorrerá em 9 de dezembro, com os leilões previstos de três terminais portuários na B3, em São Paulo. Os projetos somam investimentos estimados em R$ 582,3 milhões, com destaque para o MUC04, no Porto de Fortaleza, responsável por cerca de R$ 429 milhões. Também estão previstos o arrendamento de uma área para fertilizantes no Porto do Itaqui, com R$ 147 milhões, e de um terminal de carga geral em Salvador, com R$ 6,39 milhões.

Movimento Econômico na SuperMix

O portal Movimento Econômico estará realizando gravações de podcasts ao vivo durante a SuperMix, de 4 a 6 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A programação contará com entrevistas com empresários, especialistas e representantes do setor, abordando investimentos e oportunidades de negócios.

Energia

A Kroma Energia recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para iniciar os testes de três usinas solares em Pernambuco. Os empreendimentos Colinas 1, 2 e 3 (Complexo Colinas), instalados nos municípios de Brejão e Garanhuns, no Agreste do estado, somam 102,6 megawatts (MW) de potência instalada. A autorização foi publicada nesta quinta-feira (15), no Diário Oficial da União (DOU).

Junior Achievement

A Junior Achievement Pernambuco realiza, nesta quarta-feira (21), às 18h, no Cais do Sertão, no Recife, a formatura de 700 estudantes de 26 escolas públicas que participaram da 23ª edição do programa Miniempresa. Durante o projeto, os jovens criaram 27 empresas e desenvolveram produtos com foco em inovação e sustentabilidade.

Governança familiar

A Cambridge Family Enterprise Group Regional Recife (Regional Recife) marcará presença no Fórum de Governança da Família Empresária – Capítulo Pernambuco, do IBGC, na próxima terça-feira (20/10) , no JCPM Trade Center, reforçando a importância do diálogo, da profissionalização da gestão e do planejamento sucessório para a longevidade das famílias empresárias.

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