Coluna Movimento Econômico Portugal atrai empresas de tecnologia brasileiras com até 85% de subsídios para inovação Os incentivos do governo português impulsionam projetos de longo prazo no ambiente tecnológico nacional

Portugal tem se tornado destino de internacionalização de empresas de tecnologia brasileiras, grande parte delas com endereço em Pernambuco. O país não é só a porta de entrada para o continente europeu, mas um ambiente propício ao setor.

Um dos principais diferenciais do ecossistema tecnológico europeu em relação ao brasileiro está na estrutura de financiamento para inovação. Enquanto, no Brasil, os projetos tendem a ser de curta duração e majoritariamente bancados com recursos próprios das empresas, em Portugal há um sistema robusto de subsídios públicos, com projetos que podem alcançar até 85% de financiamento estatal.

Os incentivos do governo português impulsionam projetos de longo prazo no ambiente tecnológico nacional. Um cenário que estimulou um novo negócio no país: as consultorias especializadas em ajudar empresas na submissão de projetos para financiamento público. Um círculo virtuoso que torna o ambiente favorável ao desenvolvimento da inovação em maior escala.

O CESAR, um dos principais centros de inovação do Brasil, cuja fundação em 1996 no Recife acabou por estimular a formação do próprio Porto Digital, mantém seu pioneirismo, tendo sido a primeira empresa a internacionalizar sua operação na base do Porto Digital Europa, em Aveiro, região central de Portugal.

Assim como no Brasil, em Portugal o CESAR vem ajudando empresas a desenvolver seus projetos tecnológicos. Com os incentivos fiscais, elas conseguem ampliar suas iniciativas sem comprometer grandes volumes de capital próprio, como explica Juliana Queiroga, que está à frente da operação do CESAR Europa. O Sonae, multinacional portuguesa presente em mais de 90 países, é o principal cliente lusitano e oferece a oportunidade de abrir passagem para o CESAR atuar em outros países.

Mas o ambiente competitivo europeu também apresenta desafios. A oferta de mão de obra qualificada na área de tecnologia, por exemplo, é tão escassa quanto no Brasil, embora o recrutamento possa se beneficiar do acesso a profissionais de diversos países da União Europeia — o que não deixa de ser também uma oportunidade para profissionais brasileiros que desejem se lançar no mercado internacional.

Rodobens

O marketplace da Rodobens, voltado à venda de peças automotivas, pneus e lubrificantes, segue em forte crescimento. Em 2024, a plataforma registrou alta de 87% no faturamento de lojistas parceiros, impulsionada pela digitalização da pós-venda de veículos comerciais. Com mais de 74 mil clientes cadastrados, o canal já ultrapassou R$ 1 bilhão em vendas.

Código M no Recife

Estão abertas as inscrições para a próxima edição do Código M no Recife. Realizado pela Laboratória, em parceria com o Google.Org, o evento ocorre no dia 16 de abril, no Cais do Sertão, e oferece 250 vagas para mulheres interessadas na área de tecnologia. Na primeira edição na capital pernambucana, mais de 200 mulheres participaram do evento. É possível se inscrever gratuitamente pelo site www.codigom.la/br

Paulista expande

A notícia sobre a expansão dos recursos e a nova faixa de renda do programa Minha Casa Minha Vida foi comemorada pela ACLF Empreendimentos. Os apartamentos do Minha Casa Minha Vida da construtora estão entre o que têm melhor relação custo-benefício. As novas obras estão localizadas no litoral de Paulista, que continua em plena expansão. A empresa foi a grande vencedora do Troféu Ademi 2024, justamente com um empreendimento MCMV, o Mirante do Frio, em Paulista.

Líder regional

Novamente o Queiroz Cavalcanti Advocacia é destaque em várias áreas no Leaders League, que elabora ranking do setor jurídico. O escritório pernambucano - com atuação no Nordeste, Norte e Sudeste - foi reconhecido como líder regional, teve visibilidade nacional, evidência em oito áreas de prática e menção a dez profissionais. Também foi o vencedor na categoria Resolução de Disputas entre todos os escritórios do Nordeste.

Selo GPTW

Pelo segundo ano consecutivo, o PMZ Advogados é certificado como um dos melhores lugares para trabalhar pelo selo Great Place to Work (GPTW). O PMZ é especializado em Direito Societário, Direito Contratual e Direito da Infraestrutura.

