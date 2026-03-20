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Coluna Movimento Econômico

Prêmio e crescimento marcam nova fase do Portal Movimento Econômico

Os números mais recentes confirmam essa evolução do portal, que só no Google registrou 21 milhões de impressões

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Parte do time que faz o Movimento Econômico: Danilo Lima, Luciana Cordeira, Patricia Raposo, Angela Belfort, Paulo Goethe, Mariana Araújo e Igor MontenegroParte do time que faz o Movimento Econômico: Danilo Lima, Luciana Cordeira, Patricia Raposo, Angela Belfort, Paulo Goethe, Mariana Araújo e Igor Montenegro - Foto: Movimento Econômico

A celebração dos sete anos do Movimento Econômico foi marcada pela realização da primeira edição do Prêmio Movimento Econômico, iniciativa que reforça o papel do portal na valorização de lideranças e projetos que impulsionam o desenvolvimento regional. Em uma noite que reuniu representantes do setor produtivo, de instituições e empresários, foram reconhecidos nomes e organizações que vêm gerando impacto positivo na economia nordestina.

Entre os premiados, o Porto Digital venceu na categoria Impacto Social, com o programa Embarque Digital; o CESAR foi reconhecido em Inovação; a Tintas Iquine recebeu o prêmio em Sustentabilidade; e o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar, foi escolhido como Empresário do Ano. A seleção foi conduzida por um conselho independente, formado por especialistas de diferentes áreas, o que garantiu rigor técnico e credibilidade ao processo.

A realização do prêmio simboliza a maturidade alcançada pelo Movimento Econômico ao longo de sua trajetória. Em sete anos, o portal superou desafios estruturais do jornalismo regional e consolidou uma audiência qualificada, sustentada por conteúdo analítico e confiável sobre economia e negócios.

Os números mais recentes confirmam essa evolução. Em 2025, o portal registrou 2.585.407 visualizações, mais que o dobro das 1.054.027 contabilizadas em 2024. O número de usuários também cresceu de forma expressiva, passando de 660.308 para 1.336.606 no mesmo período, o que evidencia não apenas maior alcance, mas também engajamento consistente.

A composição da audiência revela, ainda, um ativo relevante: 53% do tráfego vêm de acessos diretos, indicando fidelização do público, enquanto 44% são oriundos de buscas orgânicas no Google, resultado de um trabalho editorial bem-posicionado. Ao todo, o portal alcançou 21 milhões de impressões nas pesquisas do Google.

Outro dado significativo é a abrangência nacional. São Paulo concentra 38% da audiência, seguido pelo Rio de Janeiro, com 16%. Pernambuco aparece com 15,5%, enquanto Ceará e Minas Gerais respondem por 10% cada, demonstrando a capacidade do Movimento Econômico de conectar o Nordeste aos principais centros econômicos do país.

Ao chegar aos sete anos, o portal, que desde 2024 passou a integrar o portfólio de negócios do Grupo EQM, não apenas amplia sua audiência, mas também fortalece sua atuação como plataforma de informação e articulação, contribuindo para dar visibilidade a iniciativas que ajudam a transformar a economia regional.

Avaliação rigorosa
A Comissão Avaliadora foi liderada pela professora Juliana Gonçalves de Araújo, da FCAP/UPE, que destacou a adoção de critérios objetivos na análise das candidaturas. Segundo ela, o processo considerou exclusivamente as informações fornecidas pelas próprias organizações no ato da inscrição, assegurando isenção e padronização na avaliação.

Conselho técnico
A escolha dos vencedores do Prêmio Movimento Econômico foi conduzida por um conselho formado por especialistas de diferentes áreas, garantindo rigor técnico ao processo. Integraram o grupo nomes como Edson Cedraz, da Deloitte Nordeste; Elane Cabral, da Cambridge Family Enterprise Group; Emilia Rabbani, do DESS/UPE; Fábio Silva, da Rede Muda Mundo; José Roberto Cavalcanti, vice-reitor da UPE; e Márcia Macedo, do IIT-UPE.

Reconhecimento
Ao falar em nome do conselho, Edson Cedraz ressaltou que a premiação nasce com o propósito de dar visibilidade a iniciativas capazes de transformar a economia regional. Segundo ele, o prêmio evidencia projetos e lideranças comprometidos com inovação, desenvolvimento e impacto social, fortalecendo boas práticas no ambiente de negócios.

Ambiente qualificado
A primeira edição do prêmio reuniu 19 finalistas e contou com um auditório completamente lotado. A programação incluiu palestras de Maria Fernanda Coelho, do BNDES; do economista-chefe do Banco do Nordeste, Rogério Sobreira; e do financista Teco Medina, ampliando o debate sobre os desafios econômicos do país.
 

Leia mais aqui sobre o Prêmio Movimento Econômico

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