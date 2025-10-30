A- A+

Coluna Movimento Econômico Prêmio Movimento Econômico vai destacar excelência empresarial em PE Prêmio reconhece empresas e gestores que se destacam em 2025 pela excelência em gestão, inovação, impacto social e sustentabilidade em PE

Um prêmio inédito promete dar visibilidade a empresas e lideranças que estão transformando o ambiente de negócios em Pernambuco. O Prêmio Movimento Econômico 2025 é uma iniciativa do portal Movimento Econômico, do Grupo EQM, e foi criado para reconhecer práticas de excelência em gestão, inovação, impacto social e sustentabilidade ambiental de empresas que foram destaques em 2025. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de dezembro, por meio do hot site : https://premio.movimentoeconomico.com.br/ que está no portal oficial do Movimento Econômico. A avaliação técnica será conduzida pela Faculdade de Administração e Direito de Pernambuco (FCAP), ligada à Universidade de Pernambuco, que atua como instituição acreditadora do processo seletivo.

Serão quatro reconhecimentos principais: Empresário(a) do Ano e Empresas do Ano, estas divididas nas categorias Inovação, Impacto Social e Sustentabilidade Ambiental. Podem se inscrever empresas com sede em Pernambuco, com no mínimo três anos de operação regular e situação jurídica ativa. Gestores que não sejam sócios também podem concorrer, desde que tenham papel efetivo na condução dos negócios.

Cada organização poderá concorrer em mais de uma categoria, utilizando formulários distintos, mas só poderá ser premiada em uma. A inscrição exige envio de documentação comprobatória que ateste a prática relatada, como relatórios, registros de mídia, materiais institucionais ou imagens. Tudo está explicado no regulamento.

A seleção será feita em duas etapas. Na primeira, a comissão técnica da FCAP/UPE analisará os projetos com base em critérios como governança, inovação e reputação. Na segunda, o Conselho do Prêmio, escolhido pelo Movimento Econômico, apontará os vencedores entre os mais bem pontuados.

Coordenadora da equipe avaliadora, a professora Juliana Gonçalves de Araújo afirma que a proposta reforça o papel da universidade como parceira do setor produtivo. “A iniciativa é especialmente significativa por se tratar de um prêmio alinhado às demandas globais contemporâneas, com categorias que destacam temas que também permeiam as ações acadêmicas”.

A cerimônia de premiação será no dia 26 de fevereiro de 2026, no RioMar Trade Center. Os vencedores e finalistas serão destacadas numa edição especial da Revista Movimento Econômico.

Lojas americanas

Em meio a uma recuperação judicial, a Americanas dá sinais de reação e reinaugura sua loja no bairro de Afogados, no Recife. A rede, que enfrenta um processo desde 2023 após escândalo contábil bilionário, reduziu o prejuízo em 94,7% no segundo trimestre de 2025, com crescimento de receita e melhor desempenho nas lojas físicas. A estratégia atual foca no varejo presencial, com oferta ampliada e remodelagem operacional.

Crédito especial da AGE

Para impulsionar pequenos negócios no fim do ano, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) lançou a linha Black AGE, com crédito facilitado até 30 de novembro. Informais podem acessar até R$ 3 mil, e clientes da AGE, até R$ 5 mil, com juros de 0,75% ao mês. Para MEIs, o limite é R$ 21 mil, com taxa de 0,60%. O pré-cadastro está disponível no site da agência.

Academias em alta

Pesquisa da Fecomércio-PE mostra que o mercado de academias cresce em Pernambuco, com mais mulheres e pessoas acima dos 50 anos entre os alunos. A busca por saúde mental se soma à estética e ao emagrecimento como principal motivação. O setor, no entanto, enfrenta desafios como a fidelização de clientes e a necessidade de oferecer experiências mais personalizadas e digitais para manter o engajamento.

Corecon-PE

Nos dias 7 e 8 de novembro, o Recife recebe o XXXIII Encontro de Entidades de Economistas do Nordeste, com o tema “Desafios para o Desenvolvimento Sustentável da Região Nordeste”. A presidente do Corecon-PE, Ana Cláudia Arruda, destaca que o evento também fortalece a integração entre instituições, profissionais e estudantes de Economia.

