Coluna Movimento Econômico Presença chinesa em Suape amplia relevância regional do porto As operações encheram os cais do Tecon de equipamentos eólicos e de veículos

Empresas chinesas têm sido as protagonistas no Porto de Suape nos últimos dias com movimentações de cargas volumosas. A Goldwind foi uma delas, responsável por um inédito desembarque de 108 conjuntos eólicos. A carga exigiu um contrato com o Tecon Suape para a armazenagem e custódia.

O terminal venceu a concorrência que lhe garantiu prestar o serviço por um período de 15 meses. O valor não foi revelado. Segundo Rodrigo Aguiar, diretor comercial do Tecon Suape, durante este tempo os componentes ficarão estocados num pátio premium até serem entregues para nacionalização. As pás não entraram no contrato, mas excepcionalmente, foram aceitas no primeiro desembarque.

A operação foi exigiu um grande esforço de manobra devido justamente ao tamanho das pás, que medem 84 metros de comprimento, mas a estrutura do terminal de contêiner é muito favorável. Não foi preciso fazer qualquer adaptação na área, que tem saída direta para a rodovia portuária, onde se conecta com a BR-101

O desembarque da carga da Goldwind, inédita pelo seu porte - as torres foram importadas em sua integridade -, ocorreu em paralelo a outro de grandes proporções da montadora BYD. Ela deve trazer por Suape 14 mil veículos para o Nordeste até junho, para atender à forte demanda do

mercado por carros elétricos antes do novo aumento do imposto de importação, previsto para julho.

As operações encheram os cais do Tecon de equipamentos eólicos e de veículos. E nos próximos meses o cenário vai se repetir. O primeiro esembarque da BYD, entre 15 e 16 de abril, foi de quase dois mil veículos. Volume semelhante ao desta semana que se encerra. O próximo será ainda maior e deve superar os 3 mil automóveis. Ele está previsto para os próximos dias.

Essas operações ampliam a relevância de Suape como porto regional. Entram pelo atracadouro, principalmente pelo Tecon, não só o que vem para Pernambuco, mas também para o Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, além das regiões ao sul do Ceará e norte da Bahia.



