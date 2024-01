A- A+

Coluna Movimento Econômico Presente há 106 anos no Recife, Deloitte inova com Centro de Tecnologia A escolha pelo novo empresarial Moinho Recife tem relação com a guinada digital que a Deloitte deu nos últimos anos.

Em 1917, quando a Deloitte Touche Tohmatsu Limited inaugurou seu segundo escritório no Brasil, o local escolhido foi o bairro do Recife Antigo. De lá para cá, são 106 anos de presença contínua na capital pernambucana. Agora, a Deloitte volta ao local de origem inaugurando um novo escritório no mesmo bairro histórico.

Os serviços, porém, mudaram muito. As consultorias financeiras e tributárias que deram origem à operação respondem atualmente por apenas 25% da receita global. Como diz Edson Cedraz, sócio líder para o Nordeste: “nenhuma empresa sobrevive 179 anos fazendo a mesma coisa”. A reinvenção da Deloitte é tão contínua que hoje, 50% das receitas são provenientes de serviços criados há 5 anos.

E, tendo passado mais de um século, o Recife é novamente protagonista regional. O novo escritório abrigará o segundo Centro de Tecnologia da Deloitte no país, o primeiro no Nordeste. O outro fica em Campinas (SP).

Apesar de contar com 17 unidades distribuídas no Brasil, apenas Recife e Campinas irão atender às demandas nacionais – e internacionais - por tecnologia e inovação.

Foi por esta razão que a empresa deixou a Zona Sul, onde esteve estabelecida nas últimas décadas, para se instalar no coração do Porto Digital, polo de tecnologia mais relevante da região e um dos mais férteis do país.

A escolha pelo novo empresarial Moinho Recife tem relação com a guinada digital que a Deloitte deu nos últimos anos, atenta à demanda das empresas por serviços de tecnologia embarcada. E na região há amplo potencial para consumo dos produtos tecnológicos e inovadores de seu portfólio. Tanto que a empresa tinha previsão de contratar inicialmente 50 pessoas para atuar no centro de tecnologia, mas já são 250 novos funcionários.

Cedraz entende que o ecossistema digital do Recife é polo para oferta de mão de obra de qualidade, mas principalmente para conexões e sinergias.

A inovação está no DNA desta grande consultoria global, uma das Big Four, como se diz no mercado. Seu fundador, William Welch Deloitte, deu origem à organização em 1845, ao abrir um escritório na Basinghall Street, em Londres. Ele foi o percursor da profissão, tornando-se o primeiro auditor independente que se tem conhecimento na história, o primeiro a atuar numa empresa pública, no caso o Great Western Railway.

Concorrência com Accenture

A chegada da Deloitte ao Porto digital vai incomodar bastante uma antiga rival, a Accenture – no início dos anos 2000 a Andersen Consulting, uma das principais consultorias de negócios do mundo, passou a ser chamar Accenture, após a ruptura com Arthur Andersen.

Inaugurado em abril de 2017 no Porto Digital, o Accenture Innovation Center emprega cerca de 2.500 profissionais. A unidade é o maior centro de inovação da companhia na América Latina e altamente estratégica para o crescimento da sua operação no Brasil.

Inauguração da nova sede da Deloitte

A inauguração do escritório da Deloitte será no dia 23 de janeiro, apenas para convidados. O espaço contará com toda a estrutura de linhas de serviços da Deloitte, a partir de cinco grandes áreas de negócios: Consultorias Empresarial e Tributária, Risk Advisory, Financial Advisory e a tradicional prática de Auditoria - e lógico, serviços de tecnologia.

Leia também no Movimento Econômico:

Debêntures de infraestrutura abrem novos horizontes de investimento

BYD dobra a previsão de empregos na primeira fase da fábrica baiana

Veja também

Coluna Movimento Econômico Quase 70% dos brasileiros aprovam o Open Finance, diz estudo feito pelo instituto Ipsos