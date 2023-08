Produção da indústria recua em Pernambuco e Ceará em junho

A- A+

Junho não foi um mês bom para a produção industrial que registrou um acréscimo de 0,1% no País, o que significa estabilidade. Pernambuco, Ceará e o Nordeste representaram recuos, respectivamente de 1,0%; 6,4% e 4,5%, segundo a Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional), divulgada nesta terça-feira (8) pelo IBGE. Entre os Estados do Nordeste incluídos na pesquisa, somente a Bahia apresentou um crescimento que ficou em 0,5%.

O crescimento da produção industrial é um dos indicadores do aquecimento da economia, pois este setor movimenta muito prestadores de serviços e também recebe encomendas de outro setor que impacta toda a economia: o comércio.

Na PIM Regional são pesquisadas 18 localidades, incluindo o Maranhão, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do sul que entraram na pesquisa recentemente e ainda não apresentam informações na comparação com o mês anterior.

Em Pernambuco, o volume de produção da indústria pernambucana aumentou 3,9%, em junho de 2023, comparando com o mesmo mês do ano anterior. No mesmo período, à média nacional ficou em 0,3%. Já na variação acumulada do semestre, a queda foi de 1,1%, maior do que a registrada no Brasil (-0,3%).

No acumulado dos últimos 12 meses, a retração na produção industrial em Pernambuco foi de 5,4%, o terceiro pior resultado do país, contra um resultado de 0,1% do Brasil, próximo à estabilidade.



A indústria que cresceu em Pernambuco

Das 12 atividades industriais pesquisadas, cinco tiveram resultados positivos em junho último, comparando com o mesmo período de 2022. Os setores que apresentaram os melhores resultados foram: fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores (180,7%); fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (82,3%) e a Metalurgia (40,2%).

Ainda em Pernambuco, os piores desempenhos ficaram com a fabricação de produtos químicos (-12%) e a Fabricação de celulose, papel e produtos de papel (-11,6%).

No acumulado de janeiro a junho em comparação ao mesmo período de 2022, a fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores ficou novamente em primeiro lugar, com alta de 190,4%. A fabricação de máquinas,

aparelhos e materiais elétricos passou para a segunda posição (26,4%) e a fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis alcançou a terceira colocação (16,8%). O percentual mais baixo ficou com a fabricação de produtos de minerais não-metálicos (-39,8%).

No acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2022 a junho de 2023), as atividades industriais com resultados positivos em Pernambuco foram fabricação de outros veículos de transporte, exceto veículos automotores (129,2%); fabricação de produtos de borracha e material plástico (4,9%), fabricação de bebidas (1,2%) e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (0,5%). A fabricação de produtos de minerais não-metálicos apresentou o pior resultado (-35,5%).

